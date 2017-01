Arbúcies denuncia una elèctrica per un cas de pobresa energètica

L'Ajuntament d'Arbúcies ha tramitat una denúncia contra l'empresa Endesa Distribución per «incomplir la llei 24/2015 contra la pobresa energètica», en el cas d'una família formada per quatre membres –entre ells, dos nens de 18 mesos i 5 anys– a qui se'ls va tallar la llum fa uns mesos. Segons va informar el consistori, els fets van succeir el setembre i des de llavors la família havia intentat restablir el subministrament sense èxit.

«Durant tres mesos, l'empresa energètica no va informar ni una sola vegada la família sobre la possibilitat d'anar als serveis socials municipals per poder resoldre la situació i disposar de llum en un sol dia de marge, tal i com preveu la llei 24/2015», va criticar l'Ajuntament, qui va explicar que la setmana pasada, després de conèixer la situació, van poder restablir el servei en només 24 hores. «Exigim a la Generalitat mesures sancionadores dures i exemplaritzants», va reclamar el regidor Jaume Salmeron, qui va afegir que l'agència catalana de Consum ja ha requerit l'Ajuntament per tal de lliurar la documentació del cas, per obrir expedient i iniciar les gestions d'inspecció.

Per la seva part, Endesa va explicar que a aquesta família se'ls havia tallat la llum el 2012 per impagament i que, en una inspecció rutinària feta al novembre, els tècnics van detectar una connexió directa, motiu pel qual es va cursar un expedient de frau elèctric i es va tallar la llum. Segons l'elèctrica, els afectats van reconèixer el deute i després d'arribar a un acord de pagament, es van iniciar els tràmits per a la nova alta al subministrament, que es va produir el passat 11 de gener.