L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) impulsa la reconstrucció d'una casa ibera al jaciment del Turó Rodó, fundat pels volts de l'any 200 a.C, amb l'objectiu d'incorporar-lo a l'oferta turística del municipi on ja hi ha altres jaciments d'aquesta època, com el de Puig de Castellet i Montbarbat. Els treballs, que van començar l'octubre passat, consistiran en reconstruir la casa de planta quadrangular i amb dues sales seguint les tècniques i materials utilitzats en aquella època, el que es coneix com a arqueologia experimental. El cost és d'uns 36.000 euros i també s'han fet millores per fer accessible el Turó Rodó amb desbrossament i tala d'espècies vegetals invasores, la reconstrucció d'un tram de muralla afectat i l'anivellament del terreny. També s'han instal·lat panells informatius i la previsió és que l'espai s'obri al públic per Setmana Santa.

Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Lloret de Mar vol incorporar el Turó Rodó a l'oferta cultural del municipi i fer-la atractiva pel turisme. La casa, que s'està reconstruint, és la número 6 del total de set cases adossades a la muralla nord. Aquesta en concret es troba a la zona central i a la part interna de la muralla.

L´interior de la casa s´ambientarà amb objectes i mobiliari per oferir una imatge fidel de com podia haver estat. La casa ibèrica que s´ha reconstruït pertany al tipus més repetit al Turó Rodó. És de planta quadrangular i estava formada per dues sales. Una sala més gran al fons, que tindria més aviat funcions de residència i emmagatzematge, i una avantsala més petita a davant, que anava destinada principalment a treball, com per exemple petites activitats artesanals o domèstiques. Aquesta distribució arquitectònica és una de les més habituals en l´arquitectura ibèrica, i a Lloret de Mar també apareix en altres jaciments ibèrics, com el Puig de Castellet o Montbarbat.

Els treballs van començar l'octubre passat, quan es va aixecar de nou la casa amb pedra i ara s'està fent una segona fase amb la col·locació de maons de fang i sorra. Faltarà una última actuació que consistirà en fer el teulat i que s'enllestirà en els pròxims mesos.

La directora de Patrimoni Cultural de l´Ajuntament de Lloret, Anna Fuentes, ha explicat que la reconstrucció està dirigida i supervisada per l´arqueòleg Jordi Moré, expert en arquitectura ibera, que ha seguit la premissa bàsica de respecte total per les estructures arqueològiques originals. Així mateix, ha dit Fuentes, amb la intenció d´efectuar una reconstrucció seguint els criteris bàsics de l´arqueologia experimental, s´han fet servir tècniques i materials constructius iguals als que s´utilitzaven en època ibèrica. El resultat és el d'una reconstrucció fidel del que va ser aquesta casa, fet que ha de permetre un "discurs pedagògic adient de cara a la seva difusió entre els visitants".

Per la seva banda, el regidor de Cultura, Albert Robert, ha destacat que aquesta iniciativa "permetrà donar per finalitzada la museïtzació d´aquest jaciment i obrir-lo al públic". D'aquesta manera, s'inclourà dins l´oferta turística cultural del MOLL (Museu Obert de Lloret) i dins de la Ruta dels Ibers.

Per fer accessible i visitable el Turó Rodó, també s´ha portat a terme el desbrossament i tala d´espècies vegetals invasores, la reconstrucció d´un tram de muralla afectat i l´anivellament del terreny. També s´ha substituït la tanca perimetral del recinte i, per a la museïtzació de l´espai s´hi han instal·lat panells informatius. La reconstrucció ha comptat amb un pressupost de 36.000 euros.

La història del poblat ibèric i la seva descoberta

El poblat ibèric de Turó Rodó es va fundar probablement pel voltant del 200 aC, ja en plena romanització, quan el territori estava pacificat i altres assentaments, com el del Puig de Castellet, s´estaven despoblant. Una de les possibles hipòtesis, en relació amb la seva fundació, és que va ser creat per individus procedents del Puig de Castellet a la recerca d´una zona m comunicada i més propera al mar (que és una gran font d´aliments). Cap a l´any 60 aC, el procés de romanització havia pacificat la zona totalment i ja no tenia sentit viure en assentaments allunyats i fortificats. Els poblats fortificats, com el del Puig de Castellet, van ser abandonats i es van crear nous nuclis de població més propers als camps de conreu, les platges i les vies de comunicació.

La descoberta del jaciment data de l´any 1925, quan Enric Botet i Sisó, apotecari de Lloret, va localitzar les restes arqueològiques durant la construcció d'un camí. Des de les excavacions arqueològiques dels anys 2000-2003, l'assentament tardoibèric es coneix en la seva totalitat. Està estructurat en quatre zones: el sistema defensiu i d'accés al recinte, l´àrea oberta central, les set cases adossades a la part de dins de la muralla nord i les petites estances de la banda sud.