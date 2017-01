Alarma a Amer, la Cellera i Anglès per una «suposada estafa» en el servei de l´aigua

Una empresa que presumptament es dedica a vendre aparells d'osmosi -per tractar l'aigua- a domicili està generant, des de fa uns dies, alarma entre alguns veïns de diverses poblacions de la comarca com Amer, Anglès i la Cellera de Ter, que creuen que es tracta d'una estafa.

Tot va començar divendres passat a Anglès, quan la companyia que gestiona el servei de l'aigua al poble, Aqualia S.A., va haver d'alertar als veïns de la localitat que s'estaven produint trucades fraudulentes en nom de l'empresa. Segons va explicar llavors aquesta companyia a través de les xarxes socials de l'ajuntament, els clients de la població rebien trucades en les quals, en nom «de la o d'una» companyia d'aigua i al·legant presumptes problemes de qualitat d'aigua, demanaven poder concertar una visita a l'interior dels domicilis particulars per poder fer anàlisis. «Els veïns, sobretot gent gran, ens trucaven alarmats pensant que érem nosaltres i per preguntar per què era aquesta revisió», va explicar ahir el cap del servei d'Aqualia, Jesús Coma.

Segons Coma, més tard van descobrir que es podria tractar d'un grup de venedors d'aparells d'osmosi. «Creiem que és això, però no ho sabem del cert perquè hem intentat contactar telefònicament amb l'empresa, que no sabem quina és, i no hem trobat mai ningú», va lamentar Coma, afegint que «juguen amb la indefinició» a l'hora d'identificar-se quan fan les trucades telefòniques. A més, el cap del servei va assegurar que no poden tramitar cap denúncia, perquè quan es presenten només ho fan com «la companyia d'aigua» i no com Aqualia, i, per tant, no generen cap perjudici directe a la companyia d'aigua municipal.

A la Cellera de Ter, l'alerta es va donar a conèixer dilluns, quan l'Ajuntament va publicar un avís a les xarxes socials. En el document, el consistori alertava els veïns «d'una sèrie de casos que s'estan produint» al municipi a través de trucades telefòniques de persones «que es fan passar per tècnics de l'empresa del servei municipal d'aigües» per fer anàlisis als habitatges particulars.

En el text, l'Ajuntament i l'empresa que gestiona l'aigua a la Cellera, Prodaisa, es desvinculen d'aquests fets i aconsellen als veïns que no atenguin les trucades i que no deixin entrar «cap suposat tècnic» al domicili.

Finalment, l'alerta va arribar també dilluns a Amer, on el consistori -de nou a través de les xarxes socials- va titllar aquestes visites dels «suposats» revisors de l'aigua «d'estafa» i «d'engany».

Cap denúncia presentada



Arran d'aquests fets, alguns veïns han contactat amb els Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners per demanar informació sobre l'aparell d'osmosi i aclarir la situació. Segons va confirmar aquest cos d'emergència, es tracta d'una empresa privada que truca als veïns per anar a fer un mostreig a domicili -al qual els clients no tenen cap obligació- i que molts confonen amb una revisió de l'aigua obligatòria.

Tot i això, Mossos va precisar que «no es tracta de cap estafa» i que, de moment, no s'ha presentat cap denúncia per aquesta situació.