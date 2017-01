Els bombers donen per extingit l´incendi de Sant Feliu de Buixalleu

Els Bombers de la Generalitat van donar ahir per extingit, l'incendi que dimarts passat va cremar amb violència part d'una planta de reciclatge de Sant Feliu de Buixalleu. Segons va informar Bombers, fins a tres dotacions van seguir remullant la zona afectada durant tota la nit i fins al migdia d'ahir, mentre les màquines de l'empresa afectada -Recumas Recuperacions Masnou- removien els residus cremats per facilitar la tasca d'extinció. Finalment, i després de realitzar diverses revisions, els Bombers van donar l'incendi per extingit cap a dos quarts de sis de la tarda.

El foc i la densa fumarada que va generar van obligar a desallotjar quatre naus contigües i van deixar el propietari de l'empresa ferit lleu per intoxicació de fum. Per causes que es desconeixen, l'incendi es va originar cap a tres quarts de set del matí de dimarts a l'exterior de l'empresa, i fins al lloc s'hi van desplaçar fins a 18 dotacions de Bombers, a més d'efectius del SEM, de l'ADF de la zona, de la policia local i 12 patrulles dels Mossos d'Esquadra.