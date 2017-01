Dos petits incendis van causar, dilluns passat, un petit ensurt a Vilobí d'Onyar i Salitja. En concret, es van incendiar dos contenidors de brossa vegetal a causa, segons el consistori, de l'abocament de cendres enceses. El primer dels focs es va originar, segons Bombers de la Generalitat, a dos quarts i cinc minuts de deu del matí a l'abocador col·locat al carrer Pere Antoni de Vilobí d'Onyar. Hi va intervenir una dotació dels Bombers de Santa Coloma de Farners que el va donar per apagat al voltant de les deu del matí. El segon dels focs es va originar a tres quarts de dotze del migdia en el contenidor del Passatge de l'Amarador de Salitja. Allà també hi va treballar una dotació dels Bombers que va apagar les flames en mitja hora. Arran dels fets, l'Ajuntament van recordar als veïns que la cendra recent «en cap cas es pot abocar» als contenidors, sinó que cal esperar 24 hores d'ençà que s'ha apagat el foc.