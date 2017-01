Obliga a suspendre el judici per sol·licitar un intèrpret

L'acusat tenia un intèrpret que parlava set idiomes però cap li anava bé. Durant la instrucció del cas -temptativa d'homicidi- va renunciar-hi perquè no li feia falta però ahir el va reclamar i va renunciar al seu advocat, cosa que va obligar al tribunal de la secció tercera de l'Audiència Provincial a suspendre la vista.

L'home s'enfronta a nou anys de presó per intentar degollar un veí amb qui s'havia discutit per la runa que havia deixat a la seva parcel·la, al paratge Mas Serra de Santa Coloma de Farners.

Els fets es remunten al 23 de juliol de 2014, quan l'acusat es va trobar amb la víctima en aquesta zona, on tenia la seva residència. Ambdós van iniciar una discussió per la runa que hi havia al pati de la parcel·la i l'acusat, «amb ànim d'acabar amb la vida» del seu veí, va començar a colpejar-lo i, segons el fiscal, «el va agafar pel coll clavant-li l'ungla a la vena per reventar-li».

Un veí va tractar de separar-los quan van caure al terra durant la batussa i l'agressor va marxar a buscar un matxet de 70 centímetres per agredir la víctima. El presumpte homicida va relliscar just en el moment que volia clavar el ganivet però va seguir barallant-se a cops de puny fins que la víctima es va rendir.

El presumpte homicida no en va tenir prou d'escoltar el veí demanant acabar amb la baralla, de manera que va tornar a agafar el matxet i mentre li deia que el mataria li va tractar de tallar el coll. La víctima va tenir temps a reaccionar i parar la fulla amb el braç, va quedar malferit a l'acte i va observar com el presumpte homicida fugia corrents.

L'home va ser detingut i el fiscal l'acusa d'un delicte de temptativa d'homicidi amb abús de superioritat per l'ús d'arma.