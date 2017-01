Blanes executarà els projectes dels pressupostos participats abans del juny

L'Ajuntament de Blanes executarà durant el primer semestre d'enguany les 22 actuacions sorgides a proposta dels veïns d'arreu del municipi a través del procés d'elaboració dels Pressupostos Participatius 2016. Segons va informar l'Ajuntament, dilluns passat es va celebrar una reunió amb les associacions de veïns del municipi per donar a conèixer el resultat del procés iniciat, per primera vegada, el febrer de 2016.

En total, les 22 actuacions suposaran un cost de 194.091, 22 euros, distribuïts en les sis zones en què es van aplegar els barris del municipi a l'inici del procés participatiu. A banda d'aquest bloc d'actuacions, la resta dels 315.000 euros destinats a aquesta iniciativa seran per a quatre projectes pendents de quantificar encara, dels quals el més «ambiciós» serà la creació d'un parc per a gossos que es farà al parc de Xon Ferrer, entre els barris de Quatre Vents i La Plantera, a tocar del Centre d'Atenció Primària 2 de Blanes.

Pel que fa al gruix de les 22 propostes ja quantificades, n'hi ha de tota mena: des d'adaptar passos de vianants perquè siguin accessibles per a persones amb mobilitat reduïda fins a tanques, miralls de regulació de trànsit, o bé renovacions concretes de jocs infantils en parcs urbans. Són les que s'adjudicaran i es duran a terme durant els primers sis mesos d'aquest any.

També hi ha projectes més complexos, com arreglar el paviment i pintar una pista esportiva, valorat en 16.800 euros. La més costosa correspon al barri de La Plantera, on s'invertiran al voltant d'uns 50.000 euros per condicionar tota la vorera entre el passeig i els cotxes de la Rambla de Catalunya en direcció a la carretera de Malgrat.