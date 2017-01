Els camions de mercaderies no podran circular per l´altra carretera de la vergonya

Els transports de mercaderies o vehicles que superin els 7.500 kg de massa màxima autoritzada o del conjunt no podran circular per la polèmica GI-555 entre Caldes de Malavella i Massanes fins al 31 de desembre de 2017. Així ho va donar a conèixer ahir el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat en el qual s'anunciava l'entrada en vigor de les restriccions per a aquest 2017. Segons Trànsit, aquesta via, coneguda com l'altra carretera de la vergonya, ha estat inclosa en la llista de vies no idònies per al pas d'aquest tipus de vehicles per ser «molt estreta i sense vorals i poc òptima per a la circulació de vehicles articulats».

Així, segons les especificacions fetes públiques, aquest tipus de vehicles que circulin de pas per Catalunya i en llargs recorreguts pel seu territori, seran reconduïts a la xarxa principal i només podran passar per aquesta carretera per raons d'avituallament, descans o reparacions, en el trajecte mínim indispensable i tornant pel mateix camí.

Aquesta notícia va ser molt ben rebuda ahir pel president del Consell Comarcal de la Selva (CCS), Salvador Balliu, ja que aquest ens fa temps que treballa per aconseguir una solució definitiva per acabar amb la sinistralitat registrada en aquesta via. «És una molt bona notícia, perquè és el que demanàvem i ajudarà a amortir els accidents», va valorar Balliu.

En aquest sentit, el president del CCS va recordar que l'octubre passat, diversos alcaldes de la comarca es van reunir amb el director de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a Girona, Pere Saló, per «exigir» solucions i traslladar la preocupació per la falta de seguretat d'aquesta via. «Ens van proposar regular el pas dels camions i vam demanar que fos prioritari», va afegir Balliu. L'últim accident mortal en aquesta carretera es va produir el mes de setembre passat, quan el conductor d'un turisme va morir, dins el terme municipal de Sils, en xocar amb el seu vehicle contra un arbre, després de sortir de la via.

D'altra banda, s'aplicaran aquestes mateixes restriccions a diversos trams de: la C-152, entre les Preses i la Vall d'en Bas; de la C-153, a Olot; de la Gi-623, a Bàscara (Orriols); de la C-26, entre Ripoll i Cercs; i de la C-35, entre Maçanet de la Selva i Massanes.