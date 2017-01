Lloret renovarà les instal·lacions públiques de les platges abans de l´inici de temporada

L'Ajuntament de Lloret de Mar té previst renovar les instal·lacions públiques de les seves platges abans que comenci la nova temporada de bany. Així ho va avançar el regidor de Serveis Turístics, Jordi Orobitg (ERC), qui va precisar que aquesta és una de les moltes actuacions incloses dins el Pla Operatiu de Turisme que compta amb una subvenció de la Generalitat de 400.000 euros. «On la renovació serà més perceptible serà a la platja de Lloret i a la de Fenals, però també es farà a la de Canyelles, Banys, Sa Boadella i Santa Cristina», va concretar Orobitg.

Així, segons el regidor lloretenc, les renovacions es faran en l'àmbit d'accessibilitat que inclou: renovació de la zona de bany adaptat, l'adquisició de nous mòduls de miniclub, de salvament, de socorrisme i d'equipaments per a la zona esportiva de platges o la renovació de les torretes de vigilància, entre altres actuacions. «Creiem que estarà a punt entre el març i l'abril, abans que comenci la temporada de bany», va afegir el regidor republicà.

D'altra banda, el consistori ja ha fet públic el plec de clàusules a complir per poder obtenir, a través de concurs públic, l'autorització municipal per explotar un dels serveis a les platges aquesta temporada 2017 i prorrogable fins a 2020. «Enguany, hi ha nous criteris estètics perquè busquem que els mòduls siguin uniformes», va explicar Orobitg, recordant que aquesta renovació, acordada per la Comissió de platges, anirà a càrrec de la persona que obtingui l'explotació del servei.

Així, segons el plec de clàusules, el mòdul de restaurant bar de Canyelles, Fenals i sa Boadella ha de tenir acabats en fusta i una gamma de colors harmonitzats i integrats amb l'entorn, predominant: blanc, sorra o tonalitat de fusta i utilitzant materials naturals, autòctons, integrats en l'entorn i reciclables; o les lones dels para-sols i les gandules hauran de ser –amb un màxim de dos colors– blancs, sorra o blau, a la platja de Lloret; o blancs, blau, sorra o colors de la tonalitat de la fusta, a les Platges de Fenals, Canyelles i sa Boadella, entre altres aspectes.