El Pare Pelgrí compleix el vot i torna a Tossa amb 359 fidels

Tossa de Mar ha tornat a complir la tradició i, un any més, el Pare Pelegrí ha respectat la promesa feta fa segles a sant Sebastià, renovant el Vot del Poble, després de recórrer ahir els 40 quilòmetres de tornada fins a la vila procedent de Santa Coloma de Farners. El Pare Pelegrí, l'empresari audiovisual José Antonio Gómez Cerrato, de 44 anys, casat i amb dues filles, va tornar ahir fins a Tossa acompanyat per 359 fidels per culminar la promesa feta pels vilatans fa 500 anys, quan van demanar l'empara a sant Sebastià per tal que els deslliurés de la pesta.

José Antonio Gómez Cerrato havia emprès el pelegrinatge divendres, diada de Sant Sebastià, a primera hora del matí, després de la celebració de la missa del Cantar a l'església de Sant Vicenç de Tossa, moment en què el síndic Francesc Nadal va donar a conèixer el seu nom, fins llavors secret, tal com és costum.

L'expedició va arribar a Santa Coloma de Farners vora les set de la tarda, després de 40 quilòmetres caminant sota la pluja, acompanyat de 1.007 fidels.

Després de passar la nit a la capital selvatana, el Pare Pelegrí i el seu seguici van prosseguir ahir amb la tradició, emprenent el camí de tornada fins a Tossa després de celebrar una missa, també a les set del matí, a l'església de Sant Sebastià.

Durant el recorregut del Pare Pelegrí es va resar un rosari sencer i, a partir de llavors, ja es va poder enraonar.

L'itinerari, que va estar marcat per la fred i la pluja en diversos moments del recorregut, va incloure diverses parades coincidint amb els àpats, a Mallorquines, a l'esplanada del Molí de Can Poch, la capella de Santa Seculina, Can Noguera, Can Garriga i Ca l'Aromir.

Ja de fosc, els pelegrins van entrar a Tossa de Mar, on l'arribada del Pare Pelegrí i els seus devots va ser anunciada amb un repic de campanes, indici que, un any més, el Vot del Poble s'ha complert.