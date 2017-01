Una nena de vuit anys va morir diumenge al matí a l'Hospital Comarcal de Blanes mentre esperava l'arribada d'una ambulància pediàtrica per traslladar-la al Trueta. Segons ha pogut saber Diari de Girona, la menor hauria entrat a les urgències del centre hospitalari cap a les quatre de la matinada de dissabte a diumenge en estat crític, amb una possible apendicitis o peritonitis perforada, i hauria mort quatre hores més tard. La menor hauria arribat a urgències després d'haver estat visitada al CAP durant la tarda de dissabte des d'on l'haurien enviat de nou a casa.

Per la seva part, el delegat de CCOO al Comitè d'Empresa de l'hospital de Blanes, Edgar Felip, ha explicat avui que «l'únic» que sabien fins al moment, és que la petita ja va entrar crítica a urgències cap a les quatre de la matinada, des d'on se la va intentar estabilitzar a l'espera de ser trasllada a l'hospital Josep Trueta de Girona, l'únic de la demarcació amb UCI infantil. Segons Felip, que va subratllar que els faltava poder reunir i contrastar la informació, la nena hauria mort a les 8.20 h del matí esperant un dels dos únics vehicles adaptats per al trasllat de pacients crítics pediàtrics.

Per la seva part, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha assegurat aquesta tarda que, amb la informació que tenien fins al moment, no s'havia detectat «cap irregularitat». Segons el SEM, La central d'emergències va rebre l'avís sol·licitant una ambulància infantil des de l'Hospital de Blanes a les 5.53 h de la matinada i a les 8.10 h la unitat de suport vital avançat pediàtric ja era al centre blanenc. També han subratllat que durant aquest temps, el pediatre de l'hospital i el de l'ambulància van estar «en contacte continu» per veure l'evolució de la criatura i que els temps entre l'avís i l'arribada van ser «correctes» i es troben dins «els canons normals». En aquest sentit, han ressaltat, que la informació encara és preliminar i que caldrà elaborar un informe un cop avaluada la situació.

Per la seva part, l'hospital de Blanes ha assergurat que no tindrien la informació fins demà al matí i que han traslladat el cas a la regió sanitària de Girona.