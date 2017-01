La candidatura de Breda és escollida Vila Gegantera Gironina l´any 2018

Breda serà Vila Gegantera Gironina de l'any 2018. Així ho va donar a conèixer ahir el consistori bredenc, després de l'assemblea ordinària de la coordinadora de les colles geganteres gironines celebrada dissabte passat a l'Estartit

La candidatura, presentada per la colla gegantera de Breda, va vèncer a la votació final la proposta de Sant Joan de les Abadesses per 8 vots a 7. Per això, els dies 1, 2 i 3 de juny de 2018, la Vila de Breda s'omplirà d'actes en commemoració del nomenament de la Vila Gegantera Gironina, convertint-se en l'epicentre de l'activitat gegantera de la demarcació. Pel que fa a 2017, va resultar guanyadora la candidatura de Caldes de Malavella.

La colla gegantera de Breda va celebrar el 2016 els 20 anys d'existència, motiu pel qual, el maig passat, la localitat va acollir la novena trobada comarcal de gegants de la comarca de la Selva.