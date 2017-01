Dues unitats pediàtriques per a tot Catalunya

A tot Catalunya només hi ha dues ambulàncies pediàtriques, les dues amb base a Barcelona, a l´hospital Vall d'Hebron i a Sant Joan de Déu; a més d´un helicòpter medicalitzat infantil a l´hospital de Sant Pau. Les dues unitats pediàtriques, que durant el 2016 van atendre uns 1.360 serveis, s´encarreguen sobretot de fer trasllats interhospitalaris -d´un centre a un altre- de pacients crítics tant de Catalunya com d´Andorra. Compten amb un tècnic en emergències sanitàries, una infermera i un metge, tots amb formació específica per atendre crítics neonatals i pediàtrics. La diferència respecte a l´ambulància d´adult és que l´equipament està adaptat al pes i a l´edat del pacient, que pot anar des del nounat a l'adolescent.