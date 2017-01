Salut diu que l´hospital de Blanes podia "mantenir estabilitzada" la nena

El Departament de Salut ha reconegut que la nena de 8 anys que va morir diumenge al matí a l'hospital de Blanes (Selva) requeria un trasllat a l'hospital Trueta de Girona però que els professionals que la van atendre van valorar que l'hospital de Blanes podia "mantenir estabilitzada" la seva situació clínica mentre arribava l'ambulància pediàtrica.

Segons les dades fetes públiques per Salut en un comunicat, la pacient va ingressar a urgències a les 2.33 hores de la matinada del 22 de gener i li van diagnosticar una cetoacidosis diabètica. La pediatra que la va atendre va iniciar el tractament "de forma immediata".

El SEM va rebre l'avís per al trasllat intrahospitalari a les 5.52 i a les 6.18 van confirmar el Trueta com a centre de destí. L'ambulància pediàtrica, provinent de la Vall d'Hebron, va arribar a Blanes a les vuit i deu però la nena va evolucionar desfavorablement i va morir "malgrat els intents de recuperar la pacient".

El Departament de Salut ha emès un comunicat en el que estableix una cronologia de l'atenció que va rebre la nena de 8 anys que diumenge de matinada va ingressar a urgències a l'hospital de Blanes i va acabar morint. La Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària ha obert un expedient informatiu per aclarir què ha passat. Una investigació que continua oberta i sobre la qual no donaran més dades fins a tenir les conclusions definitives.

El comunicat indica que els pediatres de Blanes i del SEM van "valorar conjuntament el cas" i el van qualificar com a prioritat 1. En argot mèdic això vol dir que, tot i que la pacient necessitava un trasllat a un altre centre mèdic per al seu tractament, l'hospital en la qual estava ingressada la podia "mantenir estabilitzada" mentre arribava l'ambulància que l'havia de dur al Trueta.

A les 8.10 hores va arribar l'ambulància a l'hospital comarcal de Blanes. El SEM assegura que dues hores i vint minuts compleix els "estàndards" de temps per a aquest tipus d'intervencions. Segons Salut, en el transcurs aquest període de temps l'evolució de la nena va ser "desfavorable" i va acabar morint, malgrat "els intents per recuperar la pacient".

En declaracions als mitjans, la directora general d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, Neus Rams, ha explicat que el diagnòstic encara no és 100% segur i que l'ambulància pediàtrica, que només n'hi ha dues a Catalunya, es va activar amb prioritat 1 perquè la nena estava sent atesa en un hospital, i no prioritat 0, molt més urgent, per risc vital, que s'hagués activat si la nena hagués estat al carrer o a casa seva.

Rams ha explicat que l'informe final, que trigarà uns dos mesos, inclourà l'anàlisi de l'atenció mèdica rebuda per la menor la setmana anterior als fets, que va incloure una visita al CAP, i que també avaluarà la resposta mèdica inicial a l'hospital i el criteri per activar una ambulància pediàtrica en prioritat 1 i no prioritat 0, o la possible decisió de traslladar-la al Trueta amb una ambulància convencional. També s'analitzarà el temps de resposta del SEM.

Salut acaba el comunicat demanant respecte pel dol de la família i "responsabilitat i ètica professional" a totes les parts implicades.