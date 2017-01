Salut obre un expedient informatiu per la mort de la nena de Blanes

El departament de Salut ha obert un expedient informatiu per "determinar i dirimir responsabilitats" per la mort d'una nena de 8 anys a l'Hospital Comarcal de Blanes.

Així ho ha assegurat el conseller de Salut, Toni Comín a l'alcalde del municipi, Miquel Lupiáñez. L'alcalde, en un comunicat del consistori, explica que el conseller ha assegurat que la investigació "conclourà en breu, i determinarà si hi ha hagut alguna negligència en tot el tractament del cas".

En aquest sentit, ha avançat a l´alcalde de Blanes que la focalització que s´està fent envers el SEM, el Sistema d´Emergències Mèdiques, com a culpable del procediment que ha tingut com a resultat aquest trist esdeveniment, "no és atribuïble a aquest servei".

Segons Lupiáñez, Comín li ha dit que "per traslladar la nena des de l´Hospital Comarcal de la Selva a Blanes fins a l´Hospital Josep Trueta de Girona –un trajecte d´una mitja hora de duració- no calia una ambulància pediàtrica, i hagués estat suficient amb una UCI medicalitzada, ja que la pacient estava controlada i estabilitzada".

D´altra banda, el conseller també ha confirmat a l´alcalde de Blanes que el resultat de l´autòpsia que li va ser practicada ahir indica que la nena va morir víctima d´una asèpsia generalitzada, és a dir: una infecció.

Lupiáñez també s´ha posat en contacte amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona entre d´altres centres l´Hopital Comarcal de Blanes. Des d´aquesta institució, s´ha defensat l´actuació dels seus professionals, i s´ha mantingut que en tot moment es van seguir els protocols establerts per tractar la pacient.

Per últim l´alcalde, en nom de tots els regidors i regidores de l´Ajuntament de Blanes, també s´ha posat en contacte amb els pares de la nena, per fer-los arribar el seu condol en nom propi i de tot el consistori, així com per posar-se a la seva disposició per ajudar-los en qualsevol acció o qüestió que estigui al seu abast. Els pares han demanat consideració i discreció pel dolor que estan patint, així com silenci, un escrupolós respecte i que no s´especuli més sobre què li ha passat a la seva filla.