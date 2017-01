Cinc detinguts a Blanes per rebentar caixers automàtics

Fins a cinc persones detingudes a Blanes per suposadament pertànyer a una banda que es dedica a rebentar caixers automàtics. Aquest és el resultat del treball de la Policia Nacional amb col·laboració dels Mossos d'Esquadra en el marc d'una operació policial que es va desenvolupar el dilluns pels volts de les quatre de la matinada. En aquests moments es troba sota secret de sumari.

Aquesta organització tenia la seva seu en aquest punt de la Selva així com a Barcelona, on es varen fer també una mitja dotzena de detinguts. Entre els detinguts hi ha un conegut pels blanencs, un xilè de 24 anys conegut com a «l'agressor de la catana». Se'l coneix així perquè el 13 d'agost va atacar un altre jove -de 22 anys i origen colombià- amb una defensa i una catana. Li va causar diversos traus al cap que li van suposar punts de sutura i també va patir talls de l'arma a altres zones del cos. L'agressor va fugir pels balcons i se'l va detenir al cap d'uns mesos.

Dilluns, la policia va anar al seu domicili de la Plantera de matinada i també va detenir el seu germà. En total, en dos escorcolls a la zona de l'avinguda d'Extremadura, es van fer fins a cinc detencions. Aquesta banda hauria perpetrat almenys dos dels assalts en caixers a la demarcació de Girona.

Aquest tipus de robatoris no s'havia donat mai a la província de Girona fins que els lladres van actuar a Tamariu, el 7 de juny de l'any passat. En aquesta ocasió, els pispes van escollir un caixer del passeig del Banc Popular i finalment no van aconseguir endur-se els diners. I el segon conegut va ser a Riudellots de la Selva el 25 de juny, a la sucursal també del Banc Popular. Aquí sí que van emportar-se el botí però no va transcendir-ne la quantitat.

El tipus de succés, que és conegut com a Plof Kraak, consisteix a accedir al dispensador de bitllets rebentant el caixer automàtic amb material explosiu. Suposa, en primer lloc, en posar una mànega amb càrrega explosiva a la part d'expulsió dels bitllets amb un filferro que fa de guia. Després cal donar un impuls elèctric a l'explosiu amb una pila perquè exploti. Posteriorment, l'ona expansiva fa que la porta posterior del caixer surti disparada i puguin emportar-se els diners.