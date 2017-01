Organitzen rondes veïnals pels carrers de Blanes per repartir ajuda als sensesostre

Vetllar perquè ningú passi gana ni fred a Blanes. Amb aquest objectiu, un grup de veïns de Blanes s'ha organitzat de manera solidària i a través de les xarxes socials per realitzar sortides pels barris de la localitat selvatana, destinades a localitzar i ajudar aquelles persones que viuen al carrer o que es troben en situació de vulnerabilitat.

Només fa una setmana que va començar tot, i ja compten amb més de 150 seguidors i la col·laboració de diverses entitats. «La idea va sorgir de manera espontània al Facebook, quan una companya de feina, la Natascha, em va comentar que tenia un conegut que vivia en un cotxe» va explicar ahir Laia Belles, una de les principals impulsores d'aquesta iniciativa solidària. «Jo sóc de Barcelona i allà ja feia molt temps que volia sortir a repartir mantes i menjar calent» va remarcar Belles, qui va afegir que ara ha decidit fer-ho a Blanes.

Per això, fa una setmana, van posar fil a l'agulla creant un grup solidari a les xarxes socials i al WhatsApp i, després de reunir-se diverses vegades per començar a organitzar-se, dilluns van realitzar les dues primeres sortides. «Al matí, quatre persones van anar pels carrers, buscant persones que puguin estar al carrer, en cases ocupades o en caixers, per saber que necessiten i com els podem ajudar» va explicar aquesta blanenca qui va afegir que un dels seus objectius és poder elaborar un cens per saber quantes persones es troben en situació de vulnerabilitat i on trobar-los. «Ells mateixos ens expliquen que coneixen altres persones que també tenen necessitats», va precisar Belles, qui va avançar que tenen previst fer sortides diàries.

També a la tarda de dilluns, un altre grup de voluntaris va recollir abrics i mantes a l'Ateneu Popular Sa Fera Ferotge del carrer Mas Enlaire, on la Plataforma d'Activistes per l'Habitatge (PAHC) de Blanes hi té servei de roba, rentadores, menjar i un magatzem per guardar-hi material. «Molta gent participa de manera individual però també hi col·laboren associacions com la PAHC, la PAH o el Banc de Temps de Blanes» va concretar Belles. «Aquesta és una iniciativa que nosaltres ja teníem en ment tirar endavant, i en saber que existia aquest grup, ens hi vam unir» va comentar la portaveu de la PAHC, Maria Teresa Hidalgo.



Proposen habilitar instal·lacions pels sensesostre

D'altra banda, Belles va avançar que la pròxima setmana tenen previst enviar un escrit a l'Ajuntament per informar-los de la iniciativa i proposar que s'habilitin instal·lacions destinades acollir persones sensesostre i on puguin cobrir les necessitats bàsiques d'higiene personal, alimentació i descans. «Volíem fer-ho abans d'actuar, però són tràmits que requereixen temps i fa molta fred i mal temps i hem cregut que calia començar l'acció» va subratllar Belles.

Per la seva part, el consistori va recordar ahir que les persones que ho necessitin poden contactar amb Serveis Socials i que l'existència també, de la Taula Local pel Dret a l'Habitatge i la Pobresa Energètica. Aquest ens està format per membres de l'equip de govern, el Tècnic o Tècnica de la Borsa de Mediació; el Treballador o Treballadora Social de l'Àrea d'Acció Social; un representant de cada grup polític municipal i diferents representants d'entitats i organismes com: el Col·legi d'Advocats, la PAH, el Bon Samarità, Càritas, Creu Roja o la PAHC, entre d'altres.