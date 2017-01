Lloret podrà aixecar 2 hotels a la Costa Marcona de Lloret si se segueix el POUM del 2005

Lloret de Mar (Selva) podrà aixecar dos hotels a la zona de Costa Marcona si segueix el que estableix el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 2005. El ple municipal va aprovar el setembre de 2015 iniciar una modificació puntual de les normes urbanístiques per canviar la ubicació dels dos establiments, tal i com demanaven els promotors del projecte. La comissió d'Urbanisme, però, ha tombat les aspiracions de l'ajuntament perquè considera que la nova ubicació genera més impacte ambiental i paisatgístic i, a més, situa un dels hotels en una zona boscosa amb una pendent molt pronunciada. "Hem informat desfavorablement, si es volen fer els hotels haurà de ser tal i com s'establia el 2005", reconeix el director general d'Urbanisme, Agustí Serra. El sector és un dels pocs que queda sense urbanitzar a Lloret i té un sostre edificable de 7.500m2. Es projecta fer-hi un hotel i un hotel rural. El projecte havia despertat les crítiques de sector ecologistes.

El setembre de 2015, el ple de l'Ajuntament de Lloret va aprovar iniciar una modificació puntual del POUM per canviar la ubicació de dos hotels que es volen aixecar al sector de Costa Marcona, un dels pocs que queden a primera línia de mar sense edificar. Les normes urbanístiques del 2005 preveuen els usos hotelers a la zona i marquen sobre el mapa un sector de 5,38 hectàrees per poder-hi construir.

Els promotors del projecte, però, van demanar a l'ajuntament un canvi en les normes urbanístiques per poder canviar de lloc els hotels. El POUM del 2005 preveia aquest sector d'una manera compacta a una zona propera al mar. El canvi proposat per l'ajuntament apostava per dividir el sector i permetre que un dels hotels es fes enmig de la zona boscosa. Una opció que no és bona per a la comissió d'Urbanisme. Segons argumenta el director general, Agustí Serra, el canvi genera més impacte paisatgístic i ambiental i, a més, alerta que la zona on es proposa aixecar un dels hotels té "molta pendent".

Per tot plegat, la comissió d'Urbanisme ha informat desfavorablement i no permetrà aquesta modificació del planejament. Això no vol dir que no es puguin aixecar els dos hotels (un hotel i un hotel rural) sinó que, si es vol fer, s'ha de seguir el que estableix el POUM del 2005.

Aquest projecte havia despertat les crítiques tant de veïns com d'ecologistes. S'hi ha oposat públicament l'entitat SOS Lloret que alerta que la zona està inclosa en el Catàleg d'Espais d'Interès Natural i Paisatgístic de la Costa Brava, elaborat per la Diputació de Girona, la Fundació Territori i Paisatge i l'Associació Naturalistes de Girona. Tant SOS Lloret com la comunitat de propietaris de Cala Canyelles van presentar al·legacions a l'acord de ple.

Palau-Sator estrena POUM

En canvi, la comissió d'Urbanisme sí ha donat llum verda al nou POUM de Palau-Sator (Baix Empordà), un municipi de 297 habitants que, fins ara, funcionava amb normes subsidiàries i que tindrà un POUM per primer cop. El director general d'Urbanisme, Agustí Serra, ha destacat que no es crea cap sector nou per urbanitzar i que el projecte és "realista" d'acord amb les necessitats del municipis.

El POUM estableix que amb l'horitzó del 2025 es podran construir fins a 18 habitatges nous i que això suposaria arribar als 326 habitants. A més, destaca que totes les construccions es farien a sectors ja existents. "Intervé en allò ja construït i no dona prioritat a noves extensions", destaca.