Lloret tanca el 2016 amb gairebé 1,3 milions de turistes

Lloret de Mar ha tancat el 2016 amb 1.288.098 turistes, el que suposa un increment d'un 7'7% respecte el 2015. Aquest increment també s'ha deixat notar en les pernoctacions, que han crescut un 7'6% i aquest any han arribat a les 5.884.558. La major part dels turistes han dormit en el sector hoteler (93'6%), mentre que la resta ho van fer en apartaments turístics (4,2%) i càmpings (2,2%). Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) no tenen en compte els 2.216 habitatges d'ús turístic. Ara mateix, aquest tipus d'establiment disposa d'una oferta de 15.8560 places al municipi. Per nacionalitats, el client més habitual de Lloret és el català, seguit del francès, l'anglès i l'alemany.

Puja el nombre de turistes que passen les seves vacances a Lloret de Mar. El 2016 va acabar amb un increment d'un 7'7% i es van fregar la xifra d'1,3 milions de visitants. Els més beneficiats van ser els hotels de la població, que van registrar gairebé les sis milions de pernoctacions. Cal tenir en compte, però, que l'estudi no ha inclou les prop de 16.000 places d'habitatge turístic, ja que no hi ha cap sistema fixat per comptabilitzar-les.

El balanç mostra que tots els mercats, excepte el polonès, han crescut. Destaquen els Països Baixos que han pujat un 49%, Itàlia que ho ha fet en un 32% i Rússia ,que ha augmentat un 19% situant-se així com el setè país que més turistes porta a Lloret de Mar. L'alcalde del municipi, Jaume Dulsat, remarca que "és important recuperar aquest turista després d'uns anys de davallada". Per contra, el viatger polonès ha baixat gairebé un 10%.

Tot i això, el visitant més habitual és el català. Per Lloret hi han passat 323.227 visitants d'arreu de Catalunya. En aquest sentit, Dulsat ha destacat la necessitat de "cuidar el públic de casa" ja que és qui permet desestacionalitzar la temporada. De l'estat espanyol han rebut 89.907 visitants.

Just per darrera se situa el públic francès, amb 255.674 turistes. Més lluny es troba el visitant anglès (93.271) i l'alemany (90.845).

Primeres dades d'apartaments i càmpings

Per primer cop, Lloret de Mar compta amb dades que inclouen dades d'ocupació en càmpings i apartaments turístics de Lloret. En total, 54.778 viatgers s'han allotjat en apartaments, amb un total de 260.091 pernoctacions. Destaquen com a països més rellevants pel que fa a aquest tipus d'allotjament, França, els Països Baixos, Espanya i el Regne Unit.

Els càmpings han tancat el 2016 amb 27.825 viatgers i 122.045 pernoctacions de març a setembre, amb predomini de visitants provinents de França, els Països Baixos i Alemanya.