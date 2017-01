Les ambulàncies pediàtriques del SEM fan un servei cada 42 hores a Girona

Les ambulàncies pediàtriques del SEM van realitzar un servei cada dos dies a les comarques gironines durant l´any passat. En total, durant el 2016 les unitats de suport vital avançat infantils es van activar en 210 ocasions a la regió sanitària de Girona, cosa que representa, aproximadament, un servei cada 42 hores.

A tot Catalunya, els vehicles dedicats al trasllat de pacients pediàtrics i neonatals crítics es van posar en marxa 1.633 vegades, és a dir, uns dos serveis al dia per cada un dels dos vehicles medicalitzats del SEM Pediàtric.

Aquestes unitats medicalitzades, que disposen d´equipament i personal totalment especialitzat en l´atenció als pacients més joves, es dediquen sobretot als trasllats interhospitalaris –d´un hospital a un altre– arreu del territori català i també a Andorra. Es complementen, a més, amb un altre recurs, un helicòpter pediàtric medicalitzat adscrit a l´hospital de Sant Pau.

Les dues unitats estan centralitzades a Barcelona –una amb base a l´hospital Sant Joan de Déu i l´altra a Vall d'Hebron– on, de fet, es concentra el gruix d´activitat: durant l´any passat, hi van fer 971 assistències, és a dir, sis de cada deu serveis fets durant l´any 2016. Aquest volum d´activitat és el que explica, segons el SEM, que els dos vehicles medicalitzats estiguin a Barcelona, en els dos centres amb més expertesa en el pacient nounat i infantil.

Pel que fa a la resta de regions sanitàries, el Camp de Tarragona va ser la que més vegades va sol·licitar una ambulància pediàtrica, amb 239 activacions, seguida de Girona i la Catalunya Central, amb 112 serveis. A molta distància hi ha Lleida, amb 46 pacients traslladats; les Terres de l´Ebre, amb 28 i 18 a l´Alt Pirineu i l´Aran. A més, els equips pediàtrics del Sistema d´Emergències Mèdiques es van activar en nou ocasions fora de Catalunya.



Ribó critica Millo i el PP insisteix

El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, va recriminar ahir les declaracions fetes pel delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, vinculant el nombre d´ambulàncies pediàtriques disponibles a Catalunya amb la despesa que genera el procés independentista, però el PP va insistir a relacionar el cas de Blanes amb el sobiranisme. «És indigne d'un càrrec institucional arribar a aquests nivells», va dir Ribó en declaracions a TV3, assegurant que «no puc entendre que cap governant jugui amb la vida d´un infant i amb una situació tan dramàtica».

Hores després, però, el portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, insistia i recomanava a Carles Puigdemont que s'ocupi «de les coses importants», com «que hi hagi ambulàncies per portar els nens a un hospital quan tenen una malaltia, per exemple».