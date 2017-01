El Birrasana deixa Blanes i celebrarà la setena edició a Lloret

El festival Birrasana no es farà, aquest any, a Blanes. Després de sis edicions celebrant-se a la localitat blanenca, els organitzadors –Birrasana i cervesa Marina– han traslladat l'esdeveniment a Lloret de Mar, que acollirà la setena edició i les dels pròxims tres anys. Els motius del canvi no es faran públics fins dilluns durant la presentació de la nova edició a les dotze del migdia al mirador de Mallorca.

De moment, però, l'Ajuntament de Lloret va explicar ahir que el festival es farà del 29 d'abril a l'1 de maig i l'espai serà el passeig Marítim de Lloret, concretament l'aparcament de Sa Caleta.