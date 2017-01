Blanes insta la Corporació de Salut a convocar una reunió amb Comín

L'Ajuntament de Blanes va enviar ahir una carta a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) instant-la a organitzar una reunió per tractar el cas de la nena de vuit anys que va morir diumenge passat mentre esperava l'arribada d'una ambulància pediàtrica per ser traslladada a l'hopital Josep Trueta de Girona. En l'escrit, el consistori demana assistir-hi, així com també que hi sigui el conseller de Salut, Antoni Comín, o el CCOO de l'Hospital Comarcal.

L'alcalde, Miquel Lupiáñez (PSC), ja va anunciar en el ple de dijous la intenció de demanar aquesta reunió urgent amb totes les parts afectades pel cas, una petició que també van fer alguns dels grups municipals a l'oposició com ICV-EUiA.