L'empresa Barcelona Bus guanya el concurs del transport de Lloret

L'empresa Barcelona Bus SL ha guanyat el concurs públic per obtenir la gestió del transport urbà de Lloret de Mar, un servei que oferia Transports Pujol i Pujol SL des de l'any 1965. «L'empresa tindrà un termini màxim de quatre mesos per començar a prestar aquest servei», va explicar ahir l'alcalde, Jaume Dulsat (CiU), qui va detallar que en el ple del pròxim dilluns es farà el requeriment previ a l'adjudicació del contracte, i en el de febrer, la concessió definitiva.

Així, segons detalla el document municipal que s'exposarà al ple de dilluns, en el concurs públic s'hi van presentar dues empreses: Barcelona Bus SL i Sarfa Bus SL. D'aquestes, la primera va tenir una millor puntuació tant de les condicions tècniques com econòmiques, obtenint així el contracte del transport urbà per una durada de quatre anys, prorrogable a dos més, i un import de 229.550,01 euros (IVA a part). Abans d'efectuar-se l'adjudicació definitiva, però, aquesta companyia haurà de donar una garantia de 45.900 euros i presentar la documentació requerida. Actualment, Barcelona Bus ja cobreix les línies interurbanes de la Costa Brava Sud.

L'Ajuntament de Lloret va obrir aquest procediment el passat mes de juliol, quan el ple va aprovar el plec de condicions per al nou contracte del servei del transport urbà, amb un preu de licitació de 255.000 euros. D'aquesta manera, el consistori lloretenc va donar compliment a la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 2014 que donava per extingida la concessió d'aquest servei a Transports Pujol, qui l'oferia des de feia més de 50 anys.

En aquell moment, el regidor de Mobilitat i Via pública, Antonio Lorente (PSC), va explicar que el nou contracte suposava que tot i que es reduïssin les línies de quatre a tres, s'augmentaria el nombre de parades fins a una seixantena. També, que a les urbanitzacions s'oferiria servei a demanda; que es crearia una App informativa en temps real o que es renovaria tota la flota de vehicles, entre moltes altres «millores».

Tot i això, el mes d'agost, l'alcalde va suspendre aquest concurs temporalment després que les empreses licitants manifestessin diferents dubtes jurídics i tècnics sobre el plec de condicions. Una suspensió que va quedar ratificada en la sessió plenària del mes de setembre, després que l'equip de govern demanés més temps per resoldre els aspectes que poguessin resultar ambigus.

Finalment, en el ple del passat 3 de novembre es va aprovar la modificació dels plecs de condicions i es va aixecar aquesta suspensió per decret d'alcaldia. «Hi ha algunes parades que no es faran o horaris que han canviat. La resta es manté igual», va explicar Lorente a finals de novembre. En tractar-se d'un concurs públic, Transports Pujol tenia l'opció de presentar-s'hi, tot i que no ho va fer.



Transports Pujol a Blanes

Així, de moment, aquesta empresa seguirà prestant el servei de transport urbà a Blanes, on també s'està pendent de la convocatòria de concurs públic per adjudicar-ne la prestació. A la localitat blanenca, Transports Pujol presta el servei des de 1993, tot i que la concessió del contracte va finalitzar el 2014. Des de llavors, el consistori l'ha prorrogat tres vegades, tot i que està previst que s'obri el concurs al llarg d'aquest any.