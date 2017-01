Vilobí aprova el pressupost de 2017 de prop de 4 milions d´euros

L'equip de govern de Vilobí d'Onyar (GMI) va aprovar en el ple de dijous passat el pressupost per a l'any 2017, que ascendeix a 3.966.464,01 euros. Aquesta xifra suposa un increment de 434.209,34 euros respecte de l'any anterior, quan era de 3.532.254,67 euros. L'aprovació es va fer amb els sis vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció dels cinc regidors de CiU.

Del global econòmic d'aquest pressupost, l'Ajuntament de Vilobí destinarà 1.101.937,95 euros a inversions, de les quals la més destacada serà la construcció d'una infraestructura d'abastament d'aigua en alta pressió des de Salitja que permetrà una millora en la qualitat de l'aigua de Sant Dalmai, i que es podrà tirar endavant gràcies a una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que sufragarà un 88% del cost. Aprofitant aquests treballs, l'obra es preveu completar amb una via verda que, resseguint el mateix traçat, unirà els dos nuclis, cosa que ha estat una reivindicació històrica dels veïns. En total, aquestes dues inversions s'eleven a uns 327.000 euros (IVA inclòs).

Altres projectes rellevants per al 2017 són: la renovació total de l'enllumenat públic del municipi, que té un cost total d'uns 320.000 euros (IVA inclòs) –part de la inversió l'assumirà l'empresa adjudicatària–, així com la millora i ordenació de la plaça dels Països Catalans de Sant Dalmai, amb un cost d'uns 70.000 euros (IVA inclòs). Finalment, dins aquests comptes, l'equip de govern destinarà enguany 25.000 euros (IVA inclòs) a pressupostos participats. «Aquest pressupost representa una millora molt important quant a infraestructures, en la preservació del medi ambient i la participació ciutadana», va destacar l'alcaldessa, Cristina Mundet (GMI).



Crítiques de l'oposició

Per la seva part, l'oposició va criticar que des de l'equip de govern «s'intenta vendre un model de transparència opac», que «presumeix de fer actuacions amb la participació dels ciutadans quan en realitat acaben prenent les decisions que ells creuen convenients», o que, d'ençà que governen, «han desaparegut diverses associacions del municipi». En aquest sentit, CiU va criticar que, quant a la partida d'indemnitzacions a càrrecs electes, «l'alcaldessa diu que es manté igual que el 2016 quan en realitat s'ha incrementat 12.605 euros»; i en la d'indemnitzacions/dietes personals «s'ha obviat una pujada de 5.150 euros que no s'han sumat a la partida», entre altres aspectes.

D'altra banda, en el ple també es va aprovar amb els vots a favor del GMI i l'abstenció de CiU, la proposta per destinar el 0,5% de l'IBI a la protecció, foment i salvaguarda de la flora, la fauna i el paisatge natural del municipi, una iniciativa promoguda per la Fundació Emys, entitat de custòdia destinada a la conservació del medi natural. També es va aprovar per unanimitat la proposta de suport a la campanya «Casa Nostra És Casa Vostra» i a la Campanya de suport a l'acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l'àrea mediterrània; una moció en la qual es demana a l'Estat que els ajuntaments cobrin el 100% de l'IBI de les autopistes, aprovada també per unanimitat; i, finalment, una moció en la qual es denuncien els atacs espanyols a la política catalana, que va ser aprovada també per unanimitat.