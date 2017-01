La Cellera crea una eina perquè els senderistes puguin esquivar els caçadors

Millorar la convivència entre caçadors i senderistes a la muntanya. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de la Cellera de Ter va posar en marxa, fa unes setmanes, una mesura pionera a Catalunya a través d'un sistema gratuït i d'ampli abast: les xarxes socials. «Sobre la base cartogràfica del terme municipal, marquem en vermell el sector on els caçadors faran la batuda de senglars l'endemà i ho compartim a les xarxes. D'aquesta manera els esportistes o excursionistes poden preparar la ruta amb antelació, sense haver d'improvisar després», va explicar l'alcalde de la Cellera, David Sarsanedas (CAM-AM).

Segons va detallar el batlle, la idea va sorgir de la necessitat de gestionar la situació que es viu actualment a l'espai natural cellerenc. «Fins fa un temps, la muntanya era territori dels caçadors que la mantenien i d'algun grup excursionista o escolta que hi anava puntualment. Ara la muntanya te la trobes sempre plena de gent», va subratllar Sarsanedas, qui va afegir que, a part dels boletaires, hi ha corredors, ciclistes o senderistes. «Com a administració pública et veus en l'obligació d'intentar gestionar-ho de la millor manera possible», va afegir.

De moment, la intenció de l'Ajuntament és compartir aquesta proposta amb els alcaldes que formen part del Consorci del Ter Brugent. «Estem contents de com està anant i, com que veiem que és un problema que passa a molts altres llocs, hem pensat que potser pot interessar a algun altre poble», va avançar Sarsanedas, qui va afegir que és una eina «senzilla, fàcil d'implementar i que dona bons resultats». «Hem de tornar a aprendre a conviure a la muntanya, perquè tan important és el que fan els caçadors com el dret de la gent a gaudir de l'espai natural», va recordar el batlle cellerenc.