Dos adults i dos menors de 4 i 2 anys, intoxicats per la mala combustió d'una estufa a casa seva a Arbúcies

Dos adults i dos menors de 4 i 2 anys han quedat intoxicats per la mala combustió d´una estufa a casa seva a Arbúcies (Selva). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l´avís s´ha rebut a la 01.46 hores d´aquest diumenge en un habitatge situat al número 4 del carrer de Ramon Pagès, en ple centre de la població selvatana.

Els quatre inquilins de la casa presentaven forts marejos i símptomes d´intoxicació per diòxid de carboni (CO2). El mal funcionament d´una estufa i la poca ventilació podrien ser les causes de l´incident. Dues ambulàncies del SEM han estat les encarregades de traslladar els quatre afectats a l´Hospital de Palamós, on han requerit ingressar a la càmera hiperbàrica. La dona –de 26 anys- i el menor de 2 anys són els que presentaven més dificultats i el seu pronòstic és menys greu. Els Bombers han acabat de revisar l´immoble i ventilat totes les estances.