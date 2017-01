Maçanet instal·la quatre «pipicans» i sancionarà qui no compleixi la normativa

L'Ajuntament de Maçanet de la Selva ha instal·lat quatre «pipicans» en diferents llocs del nucli urbà perquè els gossos hi facin les seves necessitats i multarà aquells propietaris que incompleixin l'ordenança municipal de tinença d'animals. Segons va informar el consistori, els quatre «pipicans» s'han col·locat a: el parc de l'avinguda Sant Jordi, el camí del Molí, el tram de terra del Camp d'en Cinto i a la part posterior de la pista esportiva de l'avinguda Catalunya. Aquests «pipicans» són espais delimitats amb una tanca de fusta de 80 cm d'alçada i de 16 m2, amb un paviment de sorra al qual s'accedeix a través d'una porta. Al seu interior, hi ha un dispensador de bosses per recollir els excrements dels animals i una paperera. També s'han instal·lat rètols de senyalització de zona habilitada per a gossos que indiquen les normes d'ús d'aquests espais.

El muntatge d'aquests «pipicans» l'ha dut a terme la brigada municipal i ha tingut un cost de 2.581 euros. «L'objectiu és acostumar els gossos que facin les seves defecacions en aquests espais delimitats i no en les zones verdes i espais públics, la qual cosa representa un greu problema d'higiene, salubritat i feina per part dels serveis de neteja municipals», va detallar el consistori en un comunicat.

La seva instal·lació és una eina més en el compliment de l'Ordenança Municipal de tinença d'animals, que regula que l'incompliment de la normativa pot suposar multes de fins a 400 euros. Aquesta iniciativa ha sorgit a partir de l'augment important del nombre d'animals de companyia censats al municipi, sobretot gossos. Durant l'any 2016 es van registrar 49 gossos nous i en aquests moments a Maçanet hi ha censats un total de 689 gossos.

Per completar aquesta iniciativa de conscienciació, civisme i bona ciutadania, l'Ajuntament entregarà a cada propietari de gos que estigui degudament registrat i censat un estoig de bosses de plàstic per recollir els excrements dels seus animals fora dels espais delimitats.