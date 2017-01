El Birrasana marxa a Lloret perquè Blanes els va negar la instal·lació al passeig marítim

La «negativa» de l'Ajuntament de Blanes a celebrar la setena edició del Birrasana al passeig marítim és el motiu pel qual els seus organitzadors han decidit traslladar el festival a Lloret de Mar. Així ho van explicar ahir Kevin i Pep Andreu -els quals també són productors de Cervesa Marina de Blanes- durant la presentació de la nova edició al mirador de Mallorca de la localitat lloretenca.

«Quan vam començar a negociar amb l'Ajuntament de Blanes, la condició d'entrada va ser que no ho podíem fer al passeig marítim. Per això vam buscar diverses ubicacions que s'ajustessin al que buscàvem: ser un aparador davant el mar» va explicar Pep Andreu. «Estar a primera línia de mar és el nostre tret diferencial respecte als altres festivals de cervesa artesana de tot l'Estat», va remarcar Kevin Andreu.

Per la seva part, el consistori blanenc va explicar que es va descartar el passeig marítim a causa del «malestar en augment» del Gremi d'Hostaleria i Restauració. Segons l'Ajuntament les queixes eren per tres motius: que la carpa instal·lada al Passeig Cortils i Vieta tapava la vista dels locals de restauració; que el festival suposava una competència; i que el tipus d'usuaris que participaven en l'esdeveniment feien que tot el seu entorn «es veiés brut i deixat».

Per això, es va convocar una reunió, en la qual aquest sector i alguns grups municipals blanencs van mostrar la seva «disconformitat» amb el conveni signat pel consistori per donar suport a l'esdeveniment, com els 5.000 euros de subvenció que se'ls atorgava. «Els vam oferir quatre ubicacions alternatives, tres de les quals davant el mar, però ens van dir que l'espai era innegociable, cosa que respectem», va explicar la regidora de promoció de la ciutat, Dafne Galvany (CiU), qui va remarcar que no existeix «cap malestar ni amb Lloret ni amb els organitzadors». Aquestes ubicacions alternatives eren: els aparcaments de la zona blava que hi ha a l'esplanada del costat dels pavellons; el passeig Pau Casals; la plaça dels Països Catalans i un tram del passeig de la Marina.

Per la seva part el grup de C's de Blanes va proposar ahir «buscar una altra empresa que organitzi la festa de la cervesa artesana» i que es revisi la manera en què es donen les subvencions, ja que «no són massa transparents». «Sí que ens hem de plantejar buscar noves fires», va dir Galvany.

Nous cervesers internacionals

El festival Birrasana es farà durant el pont del 29 d'abril a l'1 de maig a l'aparcament de Sa Caleta, i ocuparà una superfície total de 4.000 m2, dels quals 1.200 m2 seran coberts amb una carpa de grans dimensions. Amb relació a la programació, els dos germans blanencs van remarcar que el festival «mantindrà la mateixa filosofia» de promoció de la cervesa artesana lligada a la gastronomia, de perfil familiar, i oferint altres activitats paral·leles com un parc infantil, teatre al carrer, o actuacions musicals.

«Lloret ens dona més possibilitats de promoure el festival i fer-lo més gran internacionalment», va remarcar Pep Andreu, afegint que enguany hi haurà 35 cervesers artesans, molts dels quals seran internacionals, provinents de països com: Holanda, Bèlgica o Regne Unit. «Creiem que hi haurà un pas de qualitat, sense deixar de banda els cervesers de casa» va dir Andreu. «Busquem autenticitat i creiem que el Birrasana ho és molt» va dir l'alcalde, Jaume Dulsat (CiU). El festival tindrà Lloret de Mar com a seu els pròxims tres anys.