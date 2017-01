Caldes Un centenar de persones es manifesten contra l´empresa Eulen

Un centenar de persones es van concentrar ahir a la plaça de l'ajuntament de Caldes de Malavella per denunciar la política laboral de l'empresa EULEN SA -que realitza el servei de neteja municipal, i donar suport a una treballadora que pateix «assetjament laboral». Per la seva part, l'alcalde, Salvador Balliu, es va comprometre a parlar amb l'empresa per resoldre la situació.