OPINIÓ: Platja, sol i birres

No és una bona notícia per a Blanes que el Birrasana marxi a Lloret. Penso, però, que tampoc és cap bona notícia per Lloret. D´entrada, tot i l´atractiu i equívoc nom de la fira que durant sis anys ha acollit el passeig de Blanes, no hi ha cap cervesa que sigui sana. De fet, cap beguda alcohòlica per se és sana.

La polèmica sobre si l´alcohol begut amb moderació pot aportar beneficis a l´organisme ve de lluny i és inabastable. D´una banda, la paradoxa francesa explicant com al país veí, tot i l´elevada ingesta de greixos, el consum de rouge manté les malalties cardiovasculars al nivell de la resta de països mediterranis. D´una altra, les propietats diürètiques de la cervesa. D´una altra els suposats beneficis del whisky en les malalties coronàries. Etc, etc.

Podem aplicar i fer sevir alguna de les anteriors consideracions segons ens convingui. Jo el primer. Però, se´ns dubte, els metges saben (sabem) des de fa molt temps, que l´alcohol i la nicotina són tòxics. Tòxics vasculars, tòxics neurològics i en el cas de l´alcohol, a més, tòxic hepàtic. Dir el contrari és fer el que fa Trump negant el canvi climàtic, defensant els interessos de les seves petrolieres davant els de tot un planeta.

Es camufli com es camufli el nom, una fira dedicada a promocionar la cervesa no és una fira que promocioni salut i bons hàbits. I és en aquest punt on rau la meva idea que no és un encert que l´aculli Lloret. Una vila que s´ha marcat com a objectiu allu­nyar la seva imatge de «sol, platja i borratxera» hauria de reflexionar sobre si acollir una fira de cervesa representa un pas endavant o un pas enrere.

De totes maneres, amables lectors, no tinc massa clar el que m´ha impulsat a escriure aquest article. Si ha estat la incongruència de la qual els parlo en el paràgraf anterior o la tristesa, la ràbia i l´enveja de veure com Blanes a cada bugada perd un llençol.

De veure com en aquest punt, també!, tècnics i polítics van deixant passar oportunitats de donar o mantenir l´impuls a tantes activitats que es van perdent pel camí i tantes altres que es mantenen en un stand by mediocre i funcionarial.

El festival Birrasana, tot i les queixes d´alguns restauradors, dinamitzava el passeig marítim de Blanes durant un llarg cap de setmana. I no entrava en contradicció amb la imatge de turisme reposat i familiar que té la vila. És una llàstima que no s´hagi sabut o volgut negociar la seva continuïtat.