El TSJC admet a tràmit el recurs presentat per les entitats contràries a la nova C-32

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit el recurs presentat per 16 entitats que s'oposen al perllongament de la carretera C-32 entre Blanes i Tossa de Mar (Selva). La sala contenciosa administrativa dona un termini de 9 dies als Ajuntament de Blanes, Tordera i Lloret de Mar si es volen personar a la causa. A més, l'alt tribunal obre una peça separada per estudiar si atura el projecte de forma cautelar, tal i com demana la plataforma Aturem la C-32. La Generalitat té 10 dies per presentar la documentació pertinent. Des de la plataforma que aglutina totes les entitats contràries al projecte valoren positivament la resposta de la justícia i consideren que és "un primer pas" en el camí per "aturar definitivament aquesta barbaritat".

El 8 de setembre del 2016, la Plataforma Aturem la C-32 i 15 entitats més van presentar un recurs contenciós administratiu al TSJC contra el projecte de perllongament de la carretera i van reclamar a l'alt tribunal que, com a mesura cautelar i fins que hi hagi resolució judicial, aturi la tramitació del projecte. Les entitats argumenten que el perllongament de la C-32 que es vol executar presenta "modificacions i alteracions substancials" en relació a la versió de l'any 2000, que ja havia estat sotmesa a avaluació ambiental estratègica.

Ara, el tribunal ha admès a tràmit el recurs i dona 9 dies als ajuntaments de Tordera, Blanes i Lloret per personar-se al procés. També dona un termini de 20 dies al Departament de Territori i Sostenibilitat per aportar l'expedient administratiu impugnat. En concret, les entitats recorren una resolució del conseller del 18 de juliol del 2016, una altra el director general de polítiques ambientals del 14 de juny del mateix any i l'acord amb data 9 de novembre del 2014.

A més, la sala també ha obert una peça separada per estudiar la mesura cautelar proposada pels ecologistes, que passa per aturar la tramitació del projecte. En aquest cas, el TSJC dona 10 dies al Departament de Territori i Sostenibilitat per pronunciar-se i exposar els seus arguments.



"Una nova oportunitat" per oposar-se al projecte

El passat mes d'abril, els veïns de Lloret i Blanes van poder dir la seva sobre el projecte a través d'una consulta popular. La plataforma C-32 recorda que el 'no' es va imposar. A Lloret van votar 1.269 persones i un 86% va oposar-se al projecte. A Blanes, la participació va ser del 7,28% (2.391 persones) i un 71,35% va votar-hi en contra. Es tractava d'un referèndum no vinculant i, en aquell moment, els dos ajuntaments van assegurar que els resultats no eren prou contundents com per "exigir" a la Generalitat que aturés l'obra.

Ara, amb l'admissió a tràmit del recurs, la plataforma Aturem la C-32 creu que els dos consistoris tenen una nova oportunitat per pressionar la Generalitat. La sala contenciosa administrativa els dona nou dies per personar-se a la causa. "Tenen una nova oportunitat per defensar el 'no' al projecte i donar veu a la consulta popular que es va celebrar l'abril i va demostrar l'àmplia oposició de la ciutadania dels dos pobles", recull en un comunicat la plataforma.