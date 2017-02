Entren a robar en una casa i la policia hi troba marihuana

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners van descobrir una plantació de marihuana de més de 300 plantes, dins un habitatge al qual van entrar responent a un avís per un suposat robatori. Els fets van passar dilluns al matí en una casa de la urbanització King Park de Sils. La dona que estava de lloguer a l'habitatge ha quedat com a investigada a l'espera que declari davant del jutge.

Tot apunta que dos lladres van decidir entrar a la casa per robar la marihuana, però no van comptar que un veí de la urbanització de Sils els veuria. L'home va observar com dos homes saltaven la tanca del domicili i va alertar els Mossos. Això va succeir pels volts de quarts de nou del matí de dilluns.

Fins al lloc dels fets s'hi va adreçar ràpidament una patrulla, que creia que anava a fer un servei per un possible robatori en un habitatge. Quan hi van arribar no hi van trobar ningú però sí que van poder constatar que una finestra i una porta estaven forçades. A més, el garatge de la casa estava obert.

La sorpresa però, va arribar després mentre feien les comprovacions, quan van veure que hi havia dues estances en el domicili que estaven completament destinades al cultiu de marihuana.



60 quilos en plantes de droga

En total, els policies van comptabilitzar 307 plantes de marihuana. Uns exemplars que feien entre mig metre i 90 centímetres d'alçada. La policia es va emportar més de 64 quilos en plantes de marihuana. A la casa també hi van trobar tot tipus d'estris per tenir cura d'aquest tipus de cultius de droga. Van trobar i comissar 18 transformadors, 18 focus, 10 ventiladors, dos aparells d'aire condicionat, dos extractors, dos mesuradors d'humitat i temperatura, dos bidons d'aigua o cinc garrafes de fertilitzants de diferents marques, entre altres utensilis.

Després de fer les gestions corresponents, els investigadors de la comissaria de Santa Coloma van constatar que el domicili estava llogat a una dona de nacionalitat espanyola, la qual un cop va ser localitzada va quedar investigada i serà citada pel jutjat d'instrucció quan ho consideri convenient.