El fiscal demana 12 anys per una agressió sexual a una nena a Arbúcies

El fiscal demana 12 anys de presó per a un acusat d'agredir sexualment una nena de 10 anys a Arbúcies. Segons l'acusació pública, el 2 de novembre del 2015 l'acusat es va trobar amb la víctima al replà de l'escala, perquè eren veïns.

Aleshores, la va convidar a entrar a casa seva amb el pretext de donar-li xocolata. Un cop dins el pis, la va tancar a l'habitació, la va llançar sobre el llit i li va començar a fer petons i tocaments. L'acusat, relata el fiscal, va intentar abaixar-li els pantalons a la nena i va aconseguir penetrar-la amb el dit. Llavors, el processat va sentir soroll a fora i va parar. Abans de sortir de l'habitació, va amenaçar la nena amb matar-la si explicava el que havia passat. El judici estava previst per aquest dimecres a l'Audiència de Girona però s'ha suspès perquè ni la víctima ni el seu pare han comparegut.

L'acusat, que actualment té 20 anys, està en presó provisional des del 7 de novembre del 2015. Segons l'escrit de conclusions provisionals del fiscal, el 2 de novembre cap a les sis de la tarda, el processat es va trobar amb la nena de 10 anys, que era veïna seva. Amb l'excusa de donar-li xocolata, la va convèncer perquè entrés a casa d'ell.

Un cop dins el pis, la va tancar a l'habitació i la va empènyer sobre el llit. "Per satisfer els seus desitjos lúbrics, es va abraonar sobre d'ella i li va començar a tocar els pits i a fer-li petons a la boca, alhora que intentava abaixar-li els pantalons", relata el fiscal. L'acusat va aconseguir penetrar-la amb el dit.

No va parar fins que va sentir sorolls a fora. "Abans que la menor abandonés l'habitació, li va manifestar que si ho explicava a la seva família la picaria i la mataria, al mateix temps que es passava un dit pel coll fent la senyal de tallar-li", recull la fiscalia.

Per això, l'acusen d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys i demana que el condemnin a 12 anys de presó i 10 anys de llibertat vigilada. També vol que no s'apropi a menys de 500 metres de la nena durant 10 anys. En matèria de responsabilitat civil, sol·licita que indemnitzi la víctima amb 3.000 euros pels danys morals. La defensa nega els fets i demana l'absolució.

Obstrucció a la justícia

L'Audiència de Girona havia fixat el judici per aquest dimecres però s'ha suspès perquè ni la víctima ni el seu pare han comparegut. El fiscal, Jerónimo Gómez, ha detallat que la petita es troba fora del país i ha sol·licitat que, si el pare no té justificació per no atendre la citació judicial, l'investiguin per un delicte d'obstrucció a la justícia.

La defensa, encapçalada pel lletrat Josep Maria Pino, ha demanat que deixin en llibertat el seu representat tenint en compte que el denunciant (el pare) i la víctima no han comparegut i que el seu client fa més d'un any que està empresonat. L'Audiència de Girona resoldrà les dues peticions durant les pròximes hores.