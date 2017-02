Lloret inicia les obres d´adequació de l´arxiu administratiu

Lloret va iniciar fa uns dies les obres d'adequació del local que acull l'arxiu administratiu, ubicat al centre comercial de l'antiga plaça de braus. Segons va informar el consistori a través d'un comunicat, el trasllat dels dipòsits de l'arxiu municipal es va fer el març de 2016, però no s'havia adequat el local. «Ens trobàvem que la documentació havia anat creixent i ens calien uns locals adients i amplis, i vam creure que l'espai on ubicarem el nou arxiu administratiu és el lloc ideal» va ressaltar la regidora de l'arxiu, Lluïsa Baltrons.

Les noves dependències de l'arxiu administratiu englobaran dos dipòsits per a l'adequada conservació de la documentació, amb més de 250 metres quadrats, i amb capacitat per a més de 2.500 metres lineals de documentació. Aquestes noves instal·lacions també disposaran de moll de descàrrega, de sala de recepció documental, sala de classificació, oficines administratives, sala de consulta i sala per a la digitalització i reproducció de documents.

Pel que fa al calendari, en una primera fase, s'habilitaran uns 400 m2 i, més endavant, en una segona fase, es preveu l'adequació d'una sala polivalent que permeti acollir conferències, presentacions, debats, exposicions, cursos de formació o sessions d'estudi i treball, entre altres.

La previsió és que la primera fase del projecte estigui acabada a finals de maig o a principis del mes de juny. «A partir d'aquestes obres i d'aquesta ampliació es podrà continuar ingressant a l'arxiu documentació generada per les oficines municipals, i també determinada documentació procedent de cessions, donacions o aportacions d'entitats, famílies o particulars, tot garantint la seva correcta gestió i preservació» va valorar l'arxiver municipal, Joaquim Daban.

Segons Nova Ràdio Lloret, l'arxiu administratiu es va traslladar el març de l'any passat, ja que estava situat en un local llogat on també hi havia el departament d'Urbanisme, però el consistori va decidir reubicar-ho tot per estalviar diners. Aquest arxiu està conformat per 8.000 capses d'arxiu, 150.000 expedients i 2.000 plànols urbanístics.