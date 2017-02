Mor un treballador del suro de Sant Hilari després de desmaiar-se a la feina

Un treballador de l'empresa el sector del suro Isidre Aymerich Roca, amb seu a Sant Hilari Sacalm, va morir dilluns passat, després de desmaiar-se durant la jornada laboral, segons va informar ahir la Federació de Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya. Segons aquest sindicat, que no té afiliats en aquesta empresa, el treballador podria haver patit una «aturada cardíaca». CCOO va «lamentar aquest fet» i va expressar «el condol a la seva família i companys».

El sindicat, també va demanar «celeritat» en la investigació per aclarir les causes d'aquesta mort i per «depurar les responsabilitats sobre aquest fet». A més, va alertar sobre «l'augment generalitzat de la sinistralitat laboral» i va reclamar «polítiques públiques en salut laboral i més control de l'Administració sobre l'aplicació de les eines de prevenció de riscos laborals a totes les empreses».