El TSJC admet a tràmit el recurs de les entitats contràries al projecte de perllongació de la C-32

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit el recurs contenciós administratiu presentat per 16 entitats contràries al projecte de prolongació de la carretera C-32 entre Blanes i Lloret de Mar. Així ho va donar a conèixer ahir, la plataforma Aturem la C-32, els quals van avançar que el TSJC també ha obert una peça separada per estudiar la suspensió cautelar de les obres mentre es resol el recurs.

Aquesta plataforma -amb el suport de 15 entitats més- va presentar el recurs el 8 de setembre de 2016 contra una resolució del conseller de territori Josep Rull del 18 de juliol del 2016, una altra el director general de polítiques ambientals del 14 de juny del mateix any i l'acord amb data 9 de novembre del 2014.

Segons van argumentar les entitats en el recurs, l'obra que es vol executar presenta «modificacions i alteracions substancials en relació a la versió de l'any 2000», que ja havia estat sotmesa a avaluació ambiental estratègica, com la longitud, l'amplada i l'itinerari del traçat, entre altres motius. «Això significa que el TSJC té dubtes sobre el projecte» va dir ahir un dels portaveus d'Aturem la C-32, Jordi Gaitán. «És un primer pas en el camí a aturar definitivament aquesta barbaritat que especula amb el territori i destrueix els darrers boscos de la Selva Marítima» va assegurar l'entitat en un comunicat.



Ara, la Generalitat té un termini de 20 dies per aportar l'expedient administratiu del projecte, mentre que els ajuntaments de Blanes, Tordera i Lloret de Mar, tenen 9 dies -un cop rebuda la notificació- per personar-se al procés. Pel que fa a la suspensió cautelar, el TSJC dona 10 dies a Territori perquè pugui manifestar els seus arguments.

«Caldrà veure com es posicionen ara jurídicament Blanes i Lloret» va dir Gaitán recordant que «més d'un 70% de la població» d'aquestes localitats va dir «no» al projecte en les consultes ciutadanes fetes a l'abril. Per la seva part, els Ajuntaments de Blanes i Lloret desconeixen ahir aquesta sentència. Els lloretencs esperaran a rebre l'auto del jutge per decidir com procedir, mentre que a Blanes, el consistori valorarà què fer en els propers dies.