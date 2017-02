Blanes va tramitar uns 2.800 casos de pobresa energètica l´any anterior

L'Ajuntament de Blanes va tramitar un total de 2.786 expedients relacionats amb pobresa energètica l'any passat. Així es va donar a conèixer en el plenari de la Taula Local pel Dret a l'Habitatge i la Pobresa Energètica de Blanes que es va celebrar dimarts passat i durant la qual es va aprovar el nou Reglament. Segons les dades aportades en la reunió, l'any anterior, es van instal·lar 43 comptadors solidaris d'aigua en habitatges ocupats, i es van tramitar ajuts per cobrir el subministrament dels serveis bàsics –llum, aigua i gas- per a un total de 624 famílies.

Pel que fa a l'àmbit de l'habitatge, serveis socials va atendre 123 casos per avisos de desnonaments de persones: 52 per impagament del lloguer, 24 per impagament de la hipoteca i 47 per l'ocupació d'habitatges. Es van fer 17 tràmits d'ajuts per urgència, 37 informes als jutjats per aturar llançaments i 26 inscripcions al Registre de Sol·licituds a la Borsa de Mediació. Igualment, es van tramitar 14 ajuts de contingència per pagar fiances i una part del lloguer a través de la Borsa de Mediació, i es van concertar sis lloguers socials, a més de 14 informes emesos a la Mesa d'Emergència de la Generalitat, sis casos d'intermediació per dació en pagament i 10 casos d'ocupacions.

Durant la trobada, també es va aprovar el reglament d'aquesta Taula, que fins ara no estava regulada per cap normativa, i que haurà de ser aprovat definitivament en el ple municipal d'aquest mes. La nova normativa inclou el preàmbul i antecedents de la creació d'aquest òrgan de treball, així com el marc normatiu i legal que l'empara, entre ells la Llei aprovada al 2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

El seu objectiu és establir procediments extrajudicials per resoldre situacions definitives d'exclusió social i residencial. Actualment el formen un representant de cada grup polític municipal, així com de diverses entitats i organismes relacionats amb aquest àmbit: el Col·legi d'Advocats, de la PAH, el Bon Samarità, Càritas de Blanes, la PAHC i Creu Roja.

Finalment, en la reunió també es va aprovar el nou reglament de normes internes i barems per a la instal·lació a precari d'un comptador d'aigua solidari, una mesura que es va posar en marxa l'any 2013. Alguns dels canvis més destacats consistiran en el fet que, a partir d'ara, per optar a un comptador caldrà demostrar que s'està en un habitatge un mínim de dos anys o que caldrà complir amb el Pla de Treball individual o familiar acordat amb els professionals dels Serveis Socials Bàsics.