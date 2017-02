Cues a la N-II per les obres de desdoblament a Vidreres

Matí complicat per aquells usuaris que estan circulant en aquests moments per la Nacional II al seu pas per la comarca de la Selva.



Hi ha cues que generen retencions que han arribat als quatre quilòmetres de longitud. De fet, els que van en sentit Barcelona són els que estan tenint més problemes. Però també n'hi ha en l'altre sentit de circulació, en aquest cas menors.



Quant a la situació davant la insistència d'usuaris, el Servei Català de Trànsit ha informat al seu Twitter que:





?? Retencions a l'N-II a Vidreres a causa d'unes #obres. Es fan talls alternatius de carril que afecten ambdós sentits @transitn2 pic.twitter.com/Fy6wLsEHLI „ Trànsit (@transit) 2 de febrer de 2017

@transit @mossos Què passa a la N-II direcció Girona des de Blanes? Aturats sense avançar. Portem 10min aturats. „ Xavitxu (@xavialti) 2 de febrer de 2017

La sortida de Sils tallada en sentit Girona

Tot i això, la indignació dels usuaris es fa sentir:La situació a la Nacional II deriva d'unes obres que des de fa un parell de setmanes estan complicant el trànsit diari.I des de dilluns a més,. Això provoca que la gent que vol anar a aquesta població o les veïnes hagin d'anar a agafar la següent, que ja és un parell de quilòmetres més amunt, la corresponent a Mallorquines. Aquest fet també està provocant retencions.