Exigeixen que Blanes es personi per la suspensió cautelar de la C-32

Els grups municipals d'ICV-EUiA i Batega per Blanes van «exigir» ahir al consistori municipal que es personi per la suspensió cautelar del projecte de prolongació de la C-32, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi admès a tràmit el recurs presentat per 16 entitats contràries a l'obra. «Instem l'alcalde -Miquel Lupiáñez- i l'equip de govern (ERC, PSC i CiU) que treballin per impossibilitar aquest atemptat contra els paratges de Blanes i Lloret, aprofitant l'oportunitat de personar-se en el recurs», van exposar els partits en un comunicat en el qual van afegir que així es «faria complir el mandat popular de les prop de 2.000 veus que van dir No a la C-32 a Blanes i que es van veure òrfenes de representació dins de l'equip de govern».