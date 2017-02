Quatre detinguts per assaltar a trets un bar de Riudarenes ple de clients

El bar Alexandra de la urbanització Can Fornaca, a Riudarenes, va ser dilluns l'epicentre d'un robatori violent perpetrat a la vista de tots per dos individus que van amenaçar de mort els treballadors i clients del local, que van fugir espaordits en veure els homes posar-se violents quan no van trobar el propietari i arremetre contra el mobiliari. Els delinqüents no van marxar sense res perquè abans de fugir van descarregar dos trets a les màquines escurabutxaques per endur-se la recaptació.

Els malfactors van escapar per separat. Un amb moto i l'altre amb cotxe. En haver actuat a la vista de tothom va facilitar la seva identificació per part dels testimonis i no havia passat molta estona que una patrulla d'agents dels Mossos d'Esquadra ja estava donant l'alto al motorista. Lluny d'aturar-se, el sospitós va accelerar i de poc no atropella un policia si aquest no arriba a saltar per apartar-se de la carretera.

El lladre va acabar detingut en el següent control, del qual també va tractar d'escapolir-se sense èxit gràcies al fet que un agent el va agafar per l'esquena just en el moment de la fugida. El policia el va poder arrestar malgrat que havia estat arrossegat per l'asfalt al llarg d'un metre amb la moto i li va imputar resistència, desobediència a agents de l'autoritat, tinença d'armes i explosius i robatori amb violència i intimidació i conducció sense carnet. El motorista duia una escopeta retallada amagada als pantalons.

Una altra patrulla va localitzar el cotxe, que conduïa una dona contra qui pesava una ordre de detenció per amenaces de mort al propietari del bar Alexandra i el seu entorn familiar. El copilot era l'altre autor del robatori, que va ser detingut en baixar del vehicle dins la seva parcel·la, on hi havia material per al cultiu de marihuana, si bé els agents no van trobar cap planta en aquell moment.

Hi ha 4 arrestats per aquests fets, un home de 73 anys i veí de Tàrrega, una dona de 34 anys i veïna de Fornells, un home de 46 anys i veí de Santa Coloma de Gramenet i un home de 25 anys i veí de Barcelona. Els detinguts asseguren que l'origen d'aquest problema és remunta a un impagament en la compravenda d'un quliogram de marihuana.