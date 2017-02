Comencen les obres per urbanitzar el Pla Parcial Costa Brava de Blanes

Aquest divendres s'han posat en marxa les obres per urbanitzar el Pla Parcial Costa Brava de Blanes (Selva). Es tracta d'una actuació que es va aprovar el 2008 i que fins ara ha estat aturada. El pressupost que s'ha destinat per aquesta obra és de 8.859.296 euros i està previst que s'enllesteixi d'aquí a dos anys.

Es tracta d'una gran extensió que abasta uns terrenys compresos entre la rotonda de Mas Borinot i la rotonda dels Focs, al costat dret de la Carretera d'Accés a la Costa Brava mirant en direcció a Lloret. Des del consistori han celebrat la notícia i esperen que serveixi per reactivar econòmicament el municipi.

La primera de les dues fases de les que consta la urbanització del Pla Parcial Costa Brava de Blanes s'ha iniciat aquest divendres. L'obra preveu connectar la rotonda de Mas Borinot fins a l'alçada de l'Escola Sa Forcanera, situada entre l'Avinguda de la Pau i la futura Avinguda del Parlament amb l'eix viari que travessarà longitudinalment tots els terrenys. Quan estigui totalment construït aquest vial en les dues fases, connectarà per un extrem amb la girola de Mas Borinot, i per l'altre amb el Carrer Anselm Clavé a través del Carrer Santa Cecília.

El pressupost destinat és de 8,8 MEUR repartit en 5.133.189´19 € per la primera fase i 3.726.107´03 € en la segona. L'obra arriba amb un retard important, i és que han passat nou anys des de la seva aprovació inicial, el desembre de 2008. Tot plegat va quedar aturat el setembre de 2009 quan la Junta de Compensació va comunicar a l'Ajuntament de Blanes la suspensió dels treballs coincidint amb la crisi.

Satisfacció al consistori

La represa dels treballs gairebé una dècada després de la seva aprovació ha estat rebut amb satisfacció per part de l'Ajuntament de Blanes. La regidora d'Urbanisme, Pepa Celaya, ho interpreta com una reactivació del sector de la construcció. "És un primer símptoma que a Blanes comença a haver-hi una reactivació econòmica. Estem contents que s'hagi reprès aquest projecte que actua de nexe comú entre molts barris", destaca.

Celaya valora que aquesta obra també permetrà seguir amb la millora econòmica i d'inversions que, des de fa un temps, aposten per la localitat. "Hi ha altres iniciatives privades que comencen a apostar per la vila. Es comença a detectar interès per invertir a Blanes, no tan sols per la seva situació estratègica com a portal de la Costa Brava, sinó també perquè tenim un potencial ple de possibilitats", ha conclòs.