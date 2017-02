Denuncien l´exalcalde i l´interventor de Blanes per perdonar multes

El Jutjat d'Instrucció número 5 de Blanes acaba d'admetre a tràmit una querella presentada pel Blanes Hoquei Club Fundació contra l'exalcalde socialista de Blanes, Josep Marigó, l'interventor de l'Ajuntament de Blanes, Francisco Lucio, i una funcionària, Isabel Badós, per un delicte de prevaricació administrativa. La fundació querellant els acusa d'haver perdonat el pagament de fins a set multes a una veí de Blanes i creu que podrien existir fins a 1.200 expedients de sancions i multes de l'Àrea d'Hisenda que no s'haurien cobrat.

La querella de la fundació, representada per Elpidio Silva Abogados, s'acumula a les diligències prèvies obertes pel mateix jutjat el febrer de 2016 també per un delicte de prevaricació relacionat amb la tramitació d'expedients sancionadors que s'hauria realitzat fora de termini, presumptament de forma deliberada, per la possible amistat entre el sancionat i l'interventor.

Segons el querellant, l'any 2013 s'haurien interposat sis denúncies per infraccions de trànsit contra una mateixa persona però no va ser fins passat un any i mig que l'Ajuntament va decidir incoar aquests expedients. La instructora hauria presentat aleshores una proposta de resolució per a tots aquests expedients per tal que fossin arxivats en una Junta de Govern Local. A més, dins el mateix paquet es va incorporar encara una setena sanció que havia estat interposada només tres mesos abans.

La fundació denunciant considera que els querellats van paralitzar conscientment els procediments sancionadors de 2013 per desestimar-los en comptes de declarar la seva caducitat, la qual cosa hauria comportat la possibilitat de tornar a obrir els procediments sancionadors.

En la querella, també s'indica que entre 2011 i 2014 es van ignorar un nombre indenterminat de denúncies -la fundació creu que poden ser fins a 1.200- de l'Àrea d'Hisenda que van prescriure i, per tant, no van acabar cobrant-se.

En el fons, la denúncia refereix la possible existència d'un criteri absolutament arbitrari per al cobrament de les multes que la fundació atribueix a una possible relació d'amistat de l'exalcalde i l'interventor amb les persones sancionades.

Des d'Elpidio Silvia Abogados recorden que la jurisprudència indica que la mera inactivitat en el procés sancionador ja és un acte il·legal.