Arrenquen les obres per desenvolupar el sector Costa Brava de Blanes

Les obres per desenvolupar el sector Costa Brava de Blanes finalment han arrencat, més de nou anys després que s'aprovés definitivament el projecte d'urbanització. Segons va informar ahir el consistori, les màquines han començat a realitzar moviments de terres per aplanar i donar forma als terrenys compresos entre la rotonda de Mas Borinot i la rotonda dels Focs, al costat dret de la Carretera d'Accés a la Costa Brava en direcció a Lloret. Els treballs, que impulsa una Junta de Compensació privada, compten amb un pressupost d'execució de 8.859.296,22 euros.

El Projecte d'Urbanització del Pla Parcial Costa Brava va ser aprovat definitivament el 31 de gener de 2008. Durant aquell any i l'inici del 2009 es van efectuar obres corresponents a l'obertura de carrers, moviment de terres o endegament d'algunes rieres, entre altres treballs que, el setembre del 2009, es van suspendre coincidint amb l'agudització de la crisi econòmica. A petició del consistori, el 2010 es van realitzar unes obres d'urbanització que corresponien a aquest projecte, a la zona de l'equipament municipal de l'escola Sa Forcanera, amb l'objectiu que la Generalitat pogués executar la construcció d'aquest nou edifici.

De moment, els moviments de terra han començat en el sector inclòs en la primera fase, que abasta des de la rotonda de Mas Borinot fins a l'escola Sa Forcanera, situada entre l'avinguda de la Pau i la futura avinguda del Parlament, l'eix viari que travessarà longitudinalment tots els terrenys. Quan aquest vial estigui construït, connectarà per un extrem amb la girola de Mas Borinot i, per l'altre, amb el carrer Anselm Clavé a través del carrer Santa Cecília. La primera fase té un pressupost de 5.133.189,19 euros, mentre que la segona fase, que acabarà d'urbanitzar des de l'escola Sa Forcanera fins al cementiri, té assignat un pressupost d'execució de 3.726.107,03 euros. El termini d'execució de la primera fase és d'un any, mentre que la segona compta estar acabada en uns 11 mesos, amb la idea que totes dues es facin de manera consecutiva. Segons l'Ajuntament, aquesta actuació permetrà millorar la mobilitat de tot el municipi.

D'altra banda, en aquest sector, també s'hi preveu: la construcció de tota una sèrie de blocs de pisos –uns 500 habitatges segons el planejament inicial–, i edificacions per a altres usos, la construcció de tres equipaments de tractament d'aigua o la construcció d'una estació de bombament a la part baixa del pla parcial, entre altres actuacions. A més, el projecte també preveu que es cobreixi tot el curs de la riera que va des de la rotonda de Mas Borinot fins a la rotonda de la Riera Alta, al costat de la plaça 11 de Setembre, entre altres.