Roben el fil de coure dels fanals del camp de futbol de l'Amer

Els lladres de coure han tornat a la Selva. Aquest dimecres a la nit van robar el fil dels fanals que il·luminen el camp de futbol de l'Amer F.C. Això ha provocat que, des de dijous passat, els jugadors hagin d'entrenar a les instal·lacions de poblacions veïnes com per exemple, les de la Cellera de Ter.

Com que es tracta d'un equipament municipal, ahir l'Ajuntament va estar preparant tot l'informe per anar a denunciar els fets a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners. El cablejat de coure que van sostreure de la instal·lació esportiva seria d'un total de 300 metres de longitud.

El robatori de coure es va produir la nit de dimecres a dijous, però els fets no es van conèixer fins dijous al matí quan uns veïns van alertar que algú havia fet un forat al reixat del camp de futbol. Un cop a dins, els lladres van anar directament a robar el cablejat de les torres d'il·luminació del camp de futbol, que es troba ubicat al vial anomenat camí del Camp. Van treure la llum per no electrocutar-se, van forçar les caixes de llum i els transformadors, i se'n van emportar el cable de coure. Mentre això succeïa, cap veí de la zona va sentir ni veure res sospitós. Els lladres, tot i tenir altres espais on robar, no van forçar els accessos ni van entrar als vestuaris ni al bar.

Aquesta no és la primera vegada que un camp de futbol es queda sense llum a causa d'un robatori de cablejat. Això mateix es va produir a Anglès el gener del 2012. Una època en què els lladres de coure estaven fent de les seves en molts punts de la demarcació de Girona.