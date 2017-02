Detenen a Dènia l'home que el 2001 va assassinar la seva filla a Lloret

El Cos Nacional de Policia ha detingut a Dènia el fugitiu alemany Axel Luck, l'home que el 17 d'agost de 2001 va assassinar la seva filla de sis anys en un hotel de Lloret de Mar i que després de ser condemnat per l'Audiència Provincial de Girona va ser enviat a Alemanya a complir la pena en un centre psiquiàtric. La primavera de 2013 va escapar-se aprofitant que les autoritats alemanyes li havien suspès la pena d'internament a canvi de sotmetre's a mesures de vigilància.

La policia va localitzar el pròfug en un hotel de Dènia on s'estava allotjant i van establir de manera immediata un dispositiu que va culminar amb el seu arrest. Al detingut li constava en vigor una Ordre Europea de detenció i entrega per part de les autoritats alemanyes.

L'homicidi que va cometre va tenir lloc el 17 d'agost de 2001, quan el reclamat es trobava passant les vacances amb la seva filla, de 6 anys, en un hotel de Lloret de Mar quan, de manera sobtada, va decidir matar-la. L'home es va entregar a la policia municipal de Lloret pocs dies després del crim.

Luck, que tenia 34 anys en el moment del crim, va explicar a la policia que patia una greu depressió per la mort de la seva companya, que era també mare de la nena, i com que no havia pogut superar la tragèdia va decidir tornar a l'hotel de Lloret de Mar on van concebre la petita per assassinar-la a la banyera.

L'autòpsia del cadàver va determinar que la petita va morir asfixiada. Havia estat sotmesa a una enorme pressió frontal i havia rebut diversos cops al clatell. Cap dels clients que s'estaven a l'hotel van sentir res estrany la nit que van succeir els fets.

Després de declarar davant la policia i el jutge, el turista alemany va ser ingressat a l'hospital psiquiàtric de Salt perquè presentava un important tanstorn psíquic motivat per la pèrdua de la seva dona, que havia mort feia poc més de mig any.

Quan va ser detingut, l'home presentava ferides als canells que delataven que s'havia intentat suicidr, si bé la policia ja va considerar en aquell moment que no ho havia fet amb una intenció real, tenint en compte les característiques de les lesions.

L'Audiència Provincial de Girona el va condemnar l'any 2003, i tres anys després va poder ser traslladat a Alemanya, on el 2009 li va ser commutada la pena a canvi de llibertat vigilada. El 2013 es va escapar.