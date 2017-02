A presó un lladre reincident que robava en domicilis de Lloret amb els amos dins

El jutge ha enviat a presó un lladre reincident que entrava robar a domicilis de Lloret de Mar (Selva) mentre els seus propietaris eren a dins dormint. El detingut, que és romanès i té 18 anys, sempre feia servir el mateix modus operandi per accedir als habitatges. Forçava una finestra, s'esmunyia a l'interior i, procurant no fer soroll, s'emportava tots els aparells electrònics que podia i diners en efectiu. Durant la primera quinzena de gener, va arribar a cometre tres robatoris. Després de dies seguint-li la pista, els Mossos d'Esquadra van aconseguir identificar el lladre i el van detenir a Lloret mateix, on resideix. A casa seva, els agents d'investigació hi van trobar diferents dels objectes robats.

El jove detingut, de 18 anys i nacionalitat romanesa, és un vell conegut de la policia. Ja acumula més de deu antecedents per robatoris similars com els que, aquest cop, l'han portat a presó. El jove, que resideix a Lloret de Mar, es dedicava a entrar a robar en habitatges del municipi. Només en quinze dies de diferència, va arribar a cometre tres robatoris.

El primer va passar la matinada del 8 de gener. El jove va forçar la finestra corredissa de la cuina d'una casa situada al carrer Ponent. Un cop a dins, va agafar dos ordinadors portàtils i 200 euros. El lladre, però, va haver de fugir cuita-corrents perquè el propietari, que estava dormint, va sentir soroll, es va despertar i va sorprendre l'intrús. En veure's descobert, el jove va obrir la porta principal de l'habitatge i va marxar ràpidament.

El segon robatori va tenir lloc entre els dies 5 i 8 de gener, en un domicili de l'avinguda Vidreres de Lloret. En aquest cas, el lladre va forçar la finestra d'una de les habitacions de l'habitatge. De dins se'n va emportar un ordinador portàtil, dues càmeres de fotos, una tele, un disc dur extern i un MP3. En aquest cas, quan es va cometre el robatori, els propietaris eren fora.

Hi torna al cap d'una setmana

Aprofitant que el robatori li havia sortit bé, el lladre no va dubtar a tornar a entrar al mateix habitatge una setmana més tard. En aquesta ocasió, però, els inquilins sí que eren a l'interior quan el lladre hi va tornar. Els propietaris es van despertar perquè van sentir sorolls i van poder sorprendre'l. El jove va fugir corrents, deixant tot allò que havia anat apilonant per endur-se.

Després de rebre les denúncies, els mossos de la unitat d'investigació, conjuntament amb efectius de la policia científica de Blanes (Selva) van començar a recollir proves, que els van permetre identificar el lladre. Els agents el van detenir el passat 31 de gener a Lloret de Mar, on resideix.

Durant l'escorcoll a casa seva, els Mossos d'Esquadra hi van trobar diferents objectes sostrets en els robatoris. El lladre reincident va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes aquest 2 de febrer. Després de prendre-li declaració, el jutge el va enviar a presó.