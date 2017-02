Un nou bus exprés.cat connectarà Girona, Vidreres i Lloret 15 minuts més ràpid

Un nou servei de bus exprés.cat connectarà Girona, Vidreres i Lloret de Mar (Selva) a partir de dilluns vinent i permetrà escurçar fins a un quart d'hora el temps de trajecte. La línia, que la Generalitat ha batejat com a e4, oferirà 34 expedicions diàries els dies feiners (disset per sentit) i 20 en festius i caps de setmana (deu per sentit). El nou bus exprés.cat se sumarà als serveis d'autobús convencional que ja connecten Girona amb Lloret de Mar, un corredor que transporta anualment més de 180.000 usuaris. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, que ha presentat la nova línia, assegura que al costat de l'estalvi de temps, l'e4 suposarà "la rebaixa de més del 60% en el preu del servei, i la millora de la comoditat i la qualitat".

La nova línia que la Generalitat engegarà dilluns vinent forma part de la xarxa exprés.cat, que el Govern està implantant arreu del territori per millorar la connexió d'aquells corredors amb més demanda. En aquest cas, l'e4 connectarà Girona, Vidreres i Lloret de Mar i permetrà que els seus usuaris escurcin fins a un quart d'hora el temps de trajecte.

La línia tindrà 34 expedicions diàries els dies feiners (disset per sentit) i 20 els dissabtes, diumenges i festius (deu per sentit). L'e4 se sumarà als serveis de bus convencional que ja operen, de manera que en total, entre Girona i Lloret de Mar s'oferiran 52 expedicions els dies feiners i 30 els festius i caps de setmana.

Entre els avantatges que incorpora l'e4, i que també són presents a la flota exprés.cat, hi ha premsa gratuïta i Wi-fi a bord dels vehicles (totalment accessibles i que comparteixen una mateixa imatge corporativa). El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, que ha presentat el servei, n'ha destacat "la millora de la velocitat comercial i l'estalvi de 15 minuts que suposarà aquesta línia, així com la rebaixa de més del 60% en el preu i la millora de la comoditat i qualitat del servei".

Ricard Font també ha celebrat que la majoria de les línies de bus exprés.cat implantades arreu del territori "estan creixent al voltant del 10% pel què fa a expectatives de demanda". "A més, la valoració dels usuaris es troba per sobre del 8, gairebé en l'excel·lència", ha conclòs.

El corredor Girona-Lloret de Mar transporta anualment 180.283 usuaris. A més de l'increment de l'oferta, els viatgers de tot el corredor es beneficiaran de tarifes més competitives amb la T-10/120 (Lloret de Mar-Girona), que suposarà un estalvi del trajecte respecte el bitllet senzill de 3,20 euros.