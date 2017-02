Rull està «convençut» que el recurs contra les obres a la C-32 no prosperarà

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va assegurar ahir que està «convençut» que el recurs contra la C-32 no prosperarà perquè el perllongament de l'autopista entre Blanes i Lloret de Mar és «necessari», compta amb consens dels ajuntaments al territori i ja s'hi han incorporat millores ambientals. El conseller va recordar, per exemple, que a diferència del primer projecte, el que finalment s'executarà redueix l'impacte de la carretera damunt el paratge (perquè no serà tota de dos carrils per banda). A més, també va subratllar que s'ha creat «una comissió específica» per fer el seguiment ambiental dels treballs.

Per això, segons Rull, el recurs presentat per 16 entitats contràries al projecte i que el TSJC va admetre a tràmit, no té raó de ser. «Volem fer les coses ben fetes, i explicarem que les estem fent ben fetes», va afegir Rull qui va avançar que aquesta mateixa setmana, la Generalitat presentarà davant del tribunal tota la documentació per avalar que l'obra «és necessària». «Convencerem al tribunal» va afirmar el conseller, qui va afegir que no creu que el TSJC decideixi aturar les obres de manera cautelar –sobre terreny, ja hi ha els rètols- abans no resolgui el contenciós.

«Evidentment, aquests propers dies nosaltres aportarem tota la documentació que calgui, i volem creure que el tribunal no adoptarà aquesta mesura cautelar», va concloure el conseller durant la inauguració del primer Fòrum Internacional de Gestió de Residus Municipals, a Girona.