Viola una menor a Blanes, li pega i la deixa sola en un camí

Localitzar i detenir el violador d´una jove de 17 anys s´ha convertit en una prioritat per als Mossos d´Esquadra des de la matinada de diumenge passat. La jove havia sortit de festa i quan tancaven la discoteca on s´estava va anar amb un amic al cotxe d´una tercera persona. En un moment donat, el jove va haver de baixar del vehicle i el conductor va aprofitar per abandonar-lo i arrencar a córrer amb el cotxe amb la noia dins.

El conductor va anar fins a una zona de camins rurals a tocar de la Tordera i valent-se de la clandestinitat del lloc va pegar-la i violar-la per després deixar-la abandonada en aquell racó i fugir de l´escena.

Una estona després dels fets, la noia va aconseguir trobar una persona a qui va explicar el succeït i va demanar ajuda. L´home que va socórrer-la la va dur amb el seu cotxe fins a Blanes i allà van buscar una patrulla de la policia local, a qui la menor va relatar el que acabava de passar-li. En aquell moment es va activar el protocol habitual previst per als casos d´agressions sexuals, que ­comporten també la revisió mèdica de la víctima per, entre altres coses, buscar restes biològiques que permetin identificar el violador.

Segons va manifestar la jove als agents, no coneixia l´agressor però sí que el coneixia el noi que anava amb ell, que és el que va acabar abandonat moments abans que l´agressor fugís amb el cotxe per cometre la violació.

Els Mossos d´Esquadra van fer-se càrrec de la investigació policial i estan treballant per estrènyer el cèrcol al presumpte agressor sexual per poder-lo detenir.