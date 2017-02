Atropella un home intencionadament després de discutir

Una discussió va acabar amb un home atropellat a la urbanització Aiguaviva Park de Vidreres. Els Mossos consideren que va ser un fet intencionat i van detenir un veí de Lloret de 34 anys i nacionalitat espanyola pels fets. L'acusen de ser el presumpte autor d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa i un delicte de lesions.

Els fets es remunten al voltant de les dues de la matinada del diumenge quan els Mossos de la comissaria Santa Coloma de Farners van rebre l'avís que s'havia produït una baralla en el restaurant Mas Cabanyes de la urbanització Aiguaviva Park. Mentre una patrulla s'adreçava al lloc, una segona trucada va alertar que un dels implicats en la baralla havia estat atropellat per un vehicle de manera intencionada. Quan els Mossos van arribar van contactar amb diversos testimonis. Aquests van explicar que tot havia començat per una discussió a l'interior de l'establiment. Per evitar que la discussió anés a més, un treballador va fer fora un dels implicats.

Al cap d'una estona, el treballador, juntament amb un altre home, van sortir del restaurant a fumar, quan l'home que havien fet fora els va envestir amb un vehicle, i en va atropellar un d'ells. Seguidament, el conductor va intentar tornar a atropellar la víctima, que estava a terra, però l'altre home es va posar al mig per tal d'evitar-ho.



Ingressat a l'UCI del Trueta

El ferit, que és veí de Vidreres, va ser atès al mateix lloc i traslladat en estat greu a l'hospital Trueta de Girona. Segons l'informe facultatiu, tenia diverses costelles trencades, amputació d'una orella, contusions facials, fractura de l'estèrnum, pneumotòrax pulmonar, cremades abrasives, entre d'altres. Ahir, la víctima encara estava ingressada a l'UCI del Trueta, està millorant dins la gravetat i el seu pronòstic és reservat.

El conductor, que es trobava al lloc dels fets, va ser detingut pels Mossos com a presumpte autor de la temptativa d'homicidi amb resultat de lesions. L'home, que compta amb cinc antecedents, alguns per violència de gènere i atemptat contra els agents de l'autoritat, passarà properament a disposició de jutge.